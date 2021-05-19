Мэр Краснодара заявил, что нужно урегулировать движение электросамокатов

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов вечером 18 мая посмотрел телевизор и решил, что нужно урегулировать движение электросамокатов

Евгений Первышов написал в своем телеграм-канале, что посмотрел сюжет по «Первому каналу» о проблемах, которые возникают из-за электросамокатов на городских улицах.

Телеканал «Краснодар» уточнил, какой именно сюжет смотрел глава города. Выпуск был посвящен нескольким случаям езды на самокатах, которые привели к травмированию людей. Так, в Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате наехал на прохожего (им оказался солит балета Мариинского театра), тот попал в реанимацию. Еще один житель города оказался в больнице после встречи с группой молодых людей на электросамокатах, а в Петрозаводске электросамокат сбил ребенка.

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Мэр Краснодара привел информацию журналистов «Первого канала» о том, что во многих странах ограничили скорость движения на этом виде транспорта. По его словам, в Москве тоже пытаются решить эту проблему. В Краснодаре, уверен Первышов, также «давно назрел» вопрос регулирования движения самокатов.

«Они становятся полноценными участниками движения на дорогах, передвигаясь на высокой скорости, и угрозой для прохожих на тротуарах», — объяснил мэр. По его словам, нужно внести изменения в правила дорожного движения, чтобы урегулировать вопрос на федеральном уровне.

Юга.ру писали о ДТП с электросамокатами. Так, в июне 2019 года травмы получила девушка, в июле в Сочи машина врезалась в электросамокат, на котором ехали два человека, в августе в Краснодаре пострадал мужчина.

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Летом 2020 года в парке «Краснодар» упал 12-летний мальчик на электросамокате, в тяжелом состоянии его увезли в больницу. СК проводил проверку. Осенью того же года водитель сбил подростка, который переезжал нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате.

Евгений Первышов Краснодар Транспорт

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