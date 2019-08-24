В России хотят ввести правила езды на электросамокатах и гироскутерах

В МВД ранее сообщали, что статистка ДТП с участием транспортных средств на электрической тяге не ведется, однако их рост вызывает озабоченность, передает «Интерфакс» .

Кроме того, МВД России планирует до конца года завершить исследование об административно-правовом статуса участников дорожного движения на подобных транспортных средствах. Об этом сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Власти намерены внести изменения в ПДД на предмет использования индивидуальных транспортных средств на электрической тяге. Соответствующий проект постановления уже готов.

В Краснодарском крае за последние несколько месяцев несколько человек пострадали в ДТП с электросамокатами — 20 августа в Краснодаре пострадал мужчина, а 10 июня — травмы получила девушка; 25 июля в Сочи машина врезалась в электросамокат, на котором ехали два человека. А в мае в ауле Новая Адыгея подросток погиб, врезавшись на электросамокате в иномарку.

Сейчас в Правилах дорожного движения нет упоминания персонального электротранспорта, поэтому люди на электросамокатах должны руководствоваться правилами для обычных самокатов, то есть пешеходов: разрешено движение по тротуарам, запрещен выезд на дороги общего пользования.

Чиновники поднимают проблему выделения электротранспорта в отдельную категорию как минимум с 2015 года.