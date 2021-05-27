Власти Анапы пригрозили штрафами за езду на электросамокатах

Краснодарский край

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Власти Анапы 26 мая ограничили въезд велосипедов и электросамокатов на набережную

Ранее с идеей урегулировать движение электросамокатов выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Затем движение этого вида транспорта ограничили в Геленджике. Там для расчистки набережной от самокатов подключили полицию.

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26 мая в инстаграме мэрии Анапы сообщили, что передвигаться на электросамокатах и велосипедах по набережной нельзя. За соблюдением порядка будут следить полицейские. Пока они обходятся предупреждениями, но в дальнейшем могут начать штрафовать. На въездах с улицы Таманской и переулка Кардонного уже установили знаки, запрещающие движение.

Мэр города Василий Швец сказал, что запрет на движение электросамокатов по главной прогулочной зоне курорта — его принципиальная позиция.

«Набережная не может превращаться в проезжую часть, даже для двухколесного транспорта. Прогулка должна приносить удовольствие, а не страх быть сбитым самокатом», — отметил Швец.

Анапа Василий Швец Курорты и туризм

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