Легковушка сбила девушку на самокате в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 10 июня произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка

Инцидент случился около 10:00 на улице Солнечной. По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем автомобиля Chery наехала на девушку, которая переезжала дорогу на самокате, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия девушка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая в Сочи машина сбила пятилетнюю девочку, которая переезжала дорогу на самокате. Водитель скрылся с места ДТП.

ДТП Краснодар
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Легковушка сбила девушку на самокате в Краснодаре
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