Легковушка сбила девушку на самокате в Краснодаре

Инцидент случился около 10:00 на улице Солнечной. По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем автомобиля Chery наехала на девушку, которая переезжала дорогу на самокате, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия девушка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.