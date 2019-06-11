Легковушка сбила девушку на самокате в Краснодаре
В Краснодаре 10 июня произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка
Инцидент случился около 10:00 на улице Солнечной. По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем автомобиля Chery наехала на девушку, которая переезжала дорогу на самокате, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате происшествия девушка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как сообщали Юга.ру, в начале мая в Сочи машина сбила пятилетнюю девочку, которая переезжала дорогу на самокате. Водитель скрылся с места ДТП.
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