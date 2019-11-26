В Краснодаре машина сбила мужчину с дочкой на самокате

В Краснодаре 25 ноября мужчина и ребенок, которые ехали на электросамокате, попали под машину

Авария произошла около 17:00 на пересечении улиц Тихорецкой и Восточно-Кругликовской. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил мужчину и ребенка, которые ехали по дороге на электросамокате.

В результате ДТП 38-летнего мужчину с травмами госпитализировали. Его шестилетняя дочь не получила серьезных травм, ей назначили амбулаторное лечение, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.