В Краснодаре машина сбила мужчину с дочкой на самокате
В Краснодаре 25 ноября мужчина и ребенок, которые ехали на электросамокате, попали под машину
Авария произошла около 17:00 на пересечении улиц Тихорецкой и Восточно-Кругликовской. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил мужчину и ребенка, которые ехали по дороге на электросамокате.
В результате ДТП 38-летнего мужчину с травмами госпитализировали. Его шестилетняя дочь не получила серьезных травм, ей назначили амбулаторное лечение, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Юга.ру ранее рассказывали о еще одном аналогичном ДТП. В августе на улице Новороссийской автомобиль сбил 32-летнего мужчину на электросамокате.
В Правилах дорожного движения нет упоминания персонального электротранспорта, поэтому люди на электросамокатах должны руководствоваться правилами для обычных самокатов, то есть пешеходов: им разрешено движение по тротуарам, а выезд на дорогу запрещен.
Чиновники обсуждают проблему выведения личного электротранспорта в отдельную категорию как минимум с 2015 года. В августе 2018-го в Госдуме предложили ввести в России регистрацию сегвеев, гироскутеров и моноколес. Однако подвижек в ПДД пока нет.
1 ноября стало известно, что Минтранс России подготовил проект, регулирующий правила движения для электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Ведомство предлагает ввести новые дорожные знаки «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и «Лица на средствах индивидуальной мобильности», сообщил RT.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.