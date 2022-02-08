Высшая коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против краснодарского экс-судьи Захарчевского

Краснодарский край

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  • Юрий Захарчевский © Фото от источника Юга.ру
    Юрий Захарчевский © Фото от источника Юга.ру

Кубанскому экс-судье Захарчевскому, который сбил человека и уехал, грозит до 12 лет лишения свободы

Напомним, в апреле 2020 года судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский сбил велосипедиста и уехал. Пострадавший позже умер в больнице. Семье погибшего четыре раза отказали в возбуждении уголовного дела. Потом дело все-таки завели, но не против Захарчевского, а по факту смерти. Ход дела решил проконтролировать глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

28 января Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила, что рассмотрит просьбу Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении экс-судьи. Тогда же, спустя почти два года после аварии, Захарчевский вышел в отставку.

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7 февраля прошло заседание ВККС, где Захарчевского разрешили привлечь в качестве обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места деяния) и возбудить против него уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Об этом сообщили на сайте ВККС.

По данным портала «Право.ру», Захарчевский пришел на заседание и заметил, что следствие не оценило «многие нюансы», включая дорожную обстановку. Судья считает, что столкновения, вероятно, нельзя было избежать ни при снижении скорости, ни при полной остановке автомобиля. Также Захарчевский напомнил, что плохо чувствовал себя в момент происшествия.

«Я служил в горячих точках, и у меня никогда не было предрасположенности к тому, чтобы оставить кого-то в беде. Если бы такое было, я бы не вернулся оттуда, где я служил», — добавил Захарчевский.

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Докладчик ВККС заметил, что через 20 минут после ДТП плохое самочувствие не помешало судье соврать сотрудникам полиции: он сказал, что повреждения машины получил двумя неделями ранее. Докладчик посчитал, что эти действия не соотносятся с уверениями Захарчевского о том, что он не оставлял человека в беде.

Если судью признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Александр Бастрыкин ДТП Следственный комитет Суд

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