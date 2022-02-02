В Краснодаре журналиста, который пожаловался на избиение полицейскими, осудили за «неповиновение сотрудникам полиции»

Краснодарского журналиста, который заявил об избиении полицейскими, оштрафовали на 2 тыс. рублей за «неповиновение сотрудникам полиции»

Ранее Юга.ру писали , что журналист издания CBS Media Владислав Крамской 21 января рассказал, что его избили и задержали сотрудники полиции на улице имени Александры Приймак. По словам Крамского, к нему подошли сотрудники и попросили показать документы. После просьбы представиться на него напал один из сотрудников, который стал душить его. Другой полицейский стал бить его руками. После того как сотрудники узнали, что он журналист, ему сказали, что «они не любят журналистов». Позже ему и его семье стали угрожать, на журналиста направляли боевое оружие.

В МВД тогда сообщили о проведении проверки по этому факту. Об окончании проверки не сообщается.

После случившегося Крамской пошел снимать побои в больницу. У него оказалась разбита губа, ему откололи зуб, который он не так давно починил, также он жаловался на боль в горле и травму головы.

2 февраля в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что по делу Крамского прошло заседание в Прикубанском районном суде. Ему вменяли ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Сам журналист на заседании отсутствовал по состоянию здоровья.