Качество уборки снега в Краснодаре оценит прокуратура

Напомним, в Краснодаре с 22 по 24 января прошел сильный снегопад. В городе произошло множество ДТП, на автомобили падали деревья, трамваи не могли ехать из-за нерасчищенных рельс, а автобусы приходилось толкать пассажирам. За эти дни в городе выпало 44 см снега.

На улице Воронежской в снегу застряли фуры. Некоторые пробыли там около суток. Большегрузы не могли выехать оттуда самостоятельно, а спасательных бригад, чтобы вытянуть машины, не хватало. Из-за фур на улице застряли автозаки с заключенными.