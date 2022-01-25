Качество уборки снега в Краснодаре оценит прокуратура
Прокуратура Краснодара проверит, как в городе использовали бюджетные деньги на уборку снега
Напомним, в Краснодаре с 22 по 24 января прошел сильный снегопад. В городе произошло множество ДТП, на автомобили падали деревья, трамваи не могли ехать из-за нерасчищенных рельс, а автобусы приходилось толкать пассажирам. За эти дни в городе выпало 44 см снега.
На улице Воронежской в снегу застряли фуры. Некоторые пробыли там около суток. Большегрузы не могли выехать оттуда самостоятельно, а спасательных бригад, чтобы вытянуть машины, не хватало. Из-за фур на улице застряли автозаки с заключенными.
В связи с жалобами горожан прокуратура Краснодара решила провести проверку и оценить, как в городе убирали дороги, тротуары и придомовые территории.
«Дороги и тротуары покрыты высоким слоем снега, что приводит к негативным последствиям в виде нарушения прав граждан в сфере безопасности движения. Учитывая прогнозируемое понижение температуры, серьезную угрозу может представлять образование наледи на крышах зданий, придомовых территориях, тротуарах, дорогах», — добавили в прокуратуре.
Прокуроры округов проведут проверки управляющих организаций и оценят, как своевременно администрации внутригородских округов устраняли последствия снегопада.
Кроме того, городская прокуратура оценит эффективность режима повышенной готовности и расходования бюджетных денег, выделенных на расчистку от снега.