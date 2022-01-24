Зарплаты дворников в Краснодарском крае выросли на 2600 рублей

Аналитики hh.ru сообщили, что с начала декабря 2021 года по настоящее время спрос на дворников на Кубани вырос в три раза

Большинство вакансий для дворников в Краснодарском крае предлагают уровень дохода от 20 до 25 тыс. рублей, 34% обещают заработок от 25 до 30 тыс., 18% вакансий — от 30 тыс. рублей. Средний предлагаемый уровень заработной платы за декабрь-январь составил 29 тыс. 200 рублей, год назад — 26 тыс. 600 рублей.

«Как правило, в числе основных обязанностей таких работников в зимний сезон — очищение территории от снега и сколка льда, а также выполнение работ по уборке территории и поддержание ее в надлежащем санитарном состоянии. Среди требований к соискателям: способность выполнять тяжелые работы, умение пользоваться инвентарем, ответственность, добросовестность и пунктуальность», — заявила руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алёна Манохина.

В частности, уборщику городских улиц в Краснодаре предлагают до 31 тыс. рублей до вычета налогов.

Самую высокую зарплату — до 45 тыс. рублей — сегодня предлагают дворнику отеля, расположенного на курорте «Роза Хутор». График работы 2/2, включая ночные смены. В обязанности входит уборка территории от снега, работодатель предоставляет питание и проживание.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре зафиксировали рекордные 41 см снега и на день закрыли школы из-за снегопада.