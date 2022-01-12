Курорт «Роза Хутор» предоставил отчет об устойчивом развитии
Курорт «Роза Хутор» опубликовал второе издание корпоративного нефинансового отчета
Отчет об устойчивом развитии содержит данные о современном состоянии горного курорта. В соответствии со стратегией, заявленной в 2018 году, «Роза Хутор» обеспечивает: впечатления для гостей, сохранение природного и исторического наследия, заботу о будущем поколении, управление ресурсами и ответственное обращение с отходами.
С 2018 по 2021 год курорт снизил потребление электроэнергии на 16%, газа — на 33%, воды — на 24%. Также ежемесячно «Роза Хутор» отправляет на рынок утилизации 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и 5 тонн стекла. Это 40% от всех образующихся отходов.
Около 1,7 млн гостей ежегодно посещают «Роза Хутор». В 2020 году курорт в восьмой раз получил признание как лучший горнолыжный комплекс России по версии World Ski Awards, а в 2021 году — знак TripАdvisor Traveller’s Choice (Выбор путешественников) от пользователей сервиса TripАdvisor.
Команда насчитывает от 2500 до 3300 человек в зависимости от сезона. Курорту оказывают поддержку около 200 бизнесов.
К лету 2021 года курорт оперировал 13 природно-туристскими экскурсионными маршрутами протяженностью 100 км.
В период с 2018 по 2020 год курорт пересадил 6895 экземпляров растений редких видов, включенных в Красные книги РФ и Краснодарского края, из мест повышенного риска. Сотрудники «Роза Хутор» также выполнили компенсационную посадку 118 лесных деревьев, виды которых отнесены к запрещенным к заготовке.
В 2020 году на «Роза Хутор» прошел этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин. «Роза Хутор» предоставляет бесплатный доступ на канатные дороги и трассы для учеников и тренеров спортивных школ. В зимнем сезоне 2020/2021 здесь занимались 360 юных спортсменов. С 2017 года на курорте ежегодно проводится всероссийская программа терапевтического спорта «Лига Мечты» для детей с особенностями здоровья.
«Одновременно со вторым изданием отчета мы опубликовали обновленную версию стратегии устойчивого развития с учетом полученного с 2018 года опыта. Подготовку нефинансового отчета мы считаем очень полезным для компании, так как это стимулирует руководителей подразделений в их стремлении зафиксировать в отчете достигнутые результаты», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Отчет опубликован на официальном сайте курорта «Роза Хутор».
Как сообщали ранее Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» 22 декабря стартовал горнолыжный сезон.