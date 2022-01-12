Курорт «Роза Хутор» предоставил отчет об устойчивом развитии

Курорт «Роза Хутор» опубликовал второе издание корпоративного нефинансового отчета

Отчет об устойчивом развитии содержит данные о современном состоянии горного курорта. В соответствии со стратегией, заявленной в 2018 году, «Роза Хутор» обеспечивает: впечатления для гостей, сохранение природного и исторического наследия, заботу о будущем поколении, управление ресурсами и ответственное обращение с отходами. С 2018 по 2021 год курорт снизил потребление электроэнергии на 16%, газа — на 33%, воды — на 24%. Также ежемесячно «Роза Хутор» отправляет на рынок утилизации 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и 5 тонн стекла. Это 40% от всех образующихся отходов.

Около 1,7 млн гостей ежегодно посещают «Роза Хутор». В 2020 году курорт в восьмой раз получил признание как лучший горнолыжный комплекс России по версии World Ski Awards, а в 2021 году — знак TripАdvisor Traveller’s Choice (Выбор путешественников) от пользователей сервиса TripАdvisor. Команда насчитывает от 2500 до 3300 человек в зависимости от сезона. Курорту оказывают поддержку около 200 бизнесов. К лету 2021 года курорт оперировал 13 природно-туристскими экскурсионными маршрутами протяженностью 100 км. В период с 2018 по 2020 год курорт пересадил 6895 экземпляров растений редких видов, включенных в Красные книги РФ и Краснодарского края, из мест повышенного риска. Сотрудники «Роза Хутор» также выполнили компенсационную посадку 118 лесных деревьев, виды которых отнесены к запрещенным к заготовке.