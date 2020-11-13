Курорт «Роза Хутор» высадил 4550 саженцев на севере Краснодарского края

Краснодарский край

Распечатать

Саженцы черных тополей были высажены на 4,5 га в рамках природоохранного проекта

На неделе 9-13 ноября посадка лесных культур проходит в Каневском районе согласно постановлению Правительства РФ от 7 мая 2019 года №566. Региональное Министерство природных ресурсов определило наиболее перспективный и нуждающийся в восстановлении участок леса. С учетом правил и лесорастительных условий перспективным видом для культивации выбрали черный тополь.

Новый лесной массив будет выполнять почвозащитную и водорегулирующую функцию, а благодаря быстрому росту вскоре даст тень и укрытие для таких характерных для региона лесных животных, как лисы и фазаны.

Читайте также:

«Компенсационная высадка саженцев проходит по законодательными требованиями и в рамках профинансированного курортом природоохранного проекта, сопровождающего строительство канатной дороги на южном склоне хребта Аибга. Мы получили от Минприроды Краснодарского края согласование на участок земли лесного фонда для искусственного лесоразведения и по правилам лесовосстановления разработали и согласовали в данном ведомстве проект создания лесных культур. Восстанавливая лес, мы воспроизводим его в требуемом эквиваленте», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Новый подъемник планируется запустить на курорте зимой, это гондольная канатка нового поколения, способная работать вплоть до ветра в 25 м/с. Кабинки рассчитаны на 10 человек, пропускная способность составит 2400 человек в час. Строительство проходило при соблюдении природоохранных норм, учитывающих особенности развития туристской инфраструктуры в Сочинском национальном парке. Для возведения подъемника использовались только те участки, где разрешена рекреационная деятельность.

Читайте также:

Там не было таких редких пород деревьев, как каштан, груша и орех. На просеке максимально сохранены подрост, подлесок и травы — это поможет избежать эрозии склона. Из краснокнижных растений в зоне строительства найдено три вида цветов и кустарников: цикламен косский, кандык кавказский, иглица колхидская. Все их экземпляры были пересажены на территории, определенные специалистами Сочинского национального парка. Чтобы компенсировать потерю связанных с деревьями домов птиц на южном склоне Аибги создана специальная сеть искусственных гнездовий. Кроме того, установлены 10 кормовых станций с солонцами для копытных животных и фотоловушки для наблюдения за их миграциями и видовым составом.

Читайте также:

«Почему компенсационная высадка леса в этот раз произведена в совсем другой части региона? Мы были бы рады сделать это здесь или на другом участке Сочинского национального парка, но в рамках его действующего лесохозяйственного регламента, площади для создания лесных культур не предусмотрены, соответственно, возможности для культивации леса нет», — объяснил Рыльцев.

По программе устойчивого развития, принятой курортом в 2018 году, в ближайших планах выпустить мальков кумжи — краснокнижного черноморского лосося — в реку Мзымту, на берегах которой расположен курорт.

Каневской район Министерство природных ресурсов и экологии РФ Роза Хутор Экология

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Адыгее врачи успешно провели пациентке с редкой болезнью операцию на сосудах
В Сочи директор компании похитил бюджетные деньги, предназначенные на изготовление оборудования для колледжа
В Анапе осудили парня, который предлагал фотографироваться с краснокнижным соколом
В Новороссийске иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась
Активисты Гринпис собрали 102 кг пластика на 400 метрах кубанского побережья Черного моря. Часть мусора приплыла из Турции
На Кубани число смертей от коронавируса увеличилось до 496

Лента новостей

Статьи

Борьба за инсулин

Жители Кубани с сахарным диабетом рассказали, как добиваются необходимых лекарств

Статьи

Полковничьи водопады

Убегаем от реальности за красивыми фотографиями

Статьи Партнерский

Зеленое место

Территории Геленджика стали частью природного парка «Маркотх»

Реклама на портале