Курорт «Роза Хутор» высадил 4550 саженцев на севере Краснодарского края

Саженцы черных тополей были высажены на 4,5 га в рамках природоохранного проекта

На неделе 9-13 ноября посадка лесных культур проходит в Каневском районе согласно постановлению Правительства РФ от 7 мая 2019 года №566. Региональное Министерство природных ресурсов определило наиболее перспективный и нуждающийся в восстановлении участок леса. С учетом правил и лесорастительных условий перспективным видом для культивации выбрали черный тополь.



Новый лесной массив будет выполнять почвозащитную и водорегулирующую функцию, а благодаря быстрому росту вскоре даст тень и укрытие для таких характерных для региона лесных животных, как лисы и фазаны.

«Компенсационная высадка саженцев проходит по законодательными требованиями и в рамках профинансированного курортом природоохранного проекта, сопровождающего строительство канатной дороги на южном склоне хребта Аибга. Мы получили от Минприроды Краснодарского края согласование на участок земли лесного фонда для искусственного лесоразведения и по правилам лесовосстановления разработали и согласовали в данном ведомстве проект создания лесных культур. Восстанавливая лес, мы воспроизводим его в требуемом эквиваленте», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.



Новый подъемник планируется запустить на курорте зимой, это гондольная канатка нового поколения, способная работать вплоть до ветра в 25 м/с. Кабинки рассчитаны на 10 человек, пропускная способность составит 2400 человек в час. Строительство проходило при соблюдении природоохранных норм, учитывающих особенности развития туристской инфраструктуры в Сочинском национальном парке. Для возведения подъемника использовались только те участки, где разрешена рекреационная деятельность.

Там не было таких редких пород деревьев, как каштан, груша и орех. На просеке максимально сохранены подрост, подлесок и травы — это поможет избежать эрозии склона. Из краснокнижных растений в зоне строительства найдено три вида цветов и кустарников: цикламен косский, кандык кавказский, иглица колхидская. Все их экземпляры были пересажены на территории, определенные специалистами Сочинского национального парка. Чтобы компенсировать потерю связанных с деревьями домов птиц на южном склоне Аибги создана специальная сеть искусственных гнездовий. Кроме того, установлены 10 кормовых станций с солонцами для копытных животных и фотоловушки для наблюдения за их миграциями и видовым составом.

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