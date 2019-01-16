На курорте «Роза Хутор» пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин

Краснодарский край

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На трассах горного курорта «Роза Хутор» 2-3 марта 2019 года пройдут соревнования Кубка мира среди женщин в скоростных дисциплинах — скоростной спуск и супергигант

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту уже проходил на «Роза Хутор» в 2012 году в рамках тестовых соревнований при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года.

Начиная со следующего зимнего сезона российский этап женского Кубка мира займет постоянное место в календаре FIS и будет ежегодно проходить на «Роза Хутор» в конце января.

Трассы курорта соответствуют нормам Международной федерацией лыжного спорта (FIS) для проведения международных соревнований самого высокого уровня, включая Олимпийские игры, Кубок мира и Европы, по скоростным горнолыжным дисциплинам — скоростному спуску и супергиганту. Особенность трасс — единая финишная зона для горнолыжных соревнований по всем олимпийским дисциплинам.

Ранее на «Роза Хутор» побывала совместная инспекция FIS и оргкомитета Кубка мира. Представитель FIS, рейс-директор женского Кубка мира Атле Скаардал остался доволен ходом работ по подготовке трассы, зон финиша и размещения зрителей, а также мерами безопасности, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».

Для проведения соревнований этапа Кубка мира задействуют части мужского и женского олимпийских спусков, и трассы «Каскад». Стартовая отметка скоростного спуска зафиксирована на высоте 1807 метров над уровнем моря, финишировать спортсменки будут на отметке 997 метров. Во время официальных тренировок, с 27 февраля по 1 марта, планируется задействовать участок трассы Нагано — 1345–1120 метров.

Перечисленные участки горнолыжной зоны будут закрыты для туристов, начиная с 12 февраля, когда начнутся работы по подготовке трасс для соревнований. Однако перекрытия отдельных участков не окажут существенного влияния на работу курорта.

Для гостей «Роза Хутор» разработали несколько маршрутов объезда закрытых участков. Так, с Роза Пик можно будет спуститься до Роза Плато или до Роза Стадион несколькими путями, используя трассы «Тритон», «Вираж», «Змейка», «Б-52», «Ванкувер» и «Озерная».

16 января в официальном онлайн-магазине курорта стартовала продажа билетов на Кубок мира по горнолыжному спорту. При покупке билетов до конца января действуют скидки до 40%.

Добраться до места проведения соревнований на площадку Роза Стадион зрители смогут на личном автотранспорте либо подняться по канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни и воспользоваться бесплатным трансфером до Роза Стадион.

Горнолыжный спорт Роза Хутор Сочи
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