На курорте «Роза Хутор» пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин

На трассах горного курорта «Роза Хутор» 2-3 марта 2019 года пройдут соревнования Кубка мира среди женщин в скоростных дисциплинах — скоростной спуск и супергигант

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту уже проходил на «Роза Хутор» в 2012 году в рамках тестовых соревнований при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года.

Начиная со следующего зимнего сезона российский этап женского Кубка мира займет постоянное место в календаре FIS и будет ежегодно проходить на «Роза Хутор» в конце января.

Трассы курорта соответствуют нормам Международной федерацией лыжного спорта (FIS) для проведения международных соревнований самого высокого уровня, включая Олимпийские игры, Кубок мира и Европы, по скоростным горнолыжным дисциплинам — скоростному спуску и супергиганту. Особенность трасс — единая финишная зона для горнолыжных соревнований по всем олимпийским дисциплинам.

Ранее на «Роза Хутор» побывала совместная инспекция FIS и оргкомитета Кубка мира. Представитель FIS, рейс-директор женского Кубка мира Атле Скаардал остался доволен ходом работ по подготовке трассы, зон финиша и размещения зрителей, а также мерами безопасности, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».