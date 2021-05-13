Курорт «Роза Хутор» провел 1449 занятий по горным лыжам для особенных детей

В зимнем сезоне 2020/21 курорт «Роза Хутор» провел 1449 занятий по горным лыжам для детей с особенностями развития

Так курорт «Роза Хутор» стал лидером по реализации всероссийской программы терапевтического спорта «Лига мечты».



Участниками занятий стали 144 юных спортсмена с различными заболеваниями, в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха и с синдромом Дауна. По итогам тренировок они показывают положительную динамику развития двигательных функций, эмоций и добиваются серьезных успехов в реабилитации.



«Благодаря тому что зима была более снежной, а карантинных мер стало меньше, нам удалось увеличить количество участников программы по стране. Количество спортивных объектов, на которых реализуются наши программы, растет от года к году. В прошедшем зимнем сезоне для детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) они реализовывались на 54 спортивных объектах в разных регионах. Мы провели 12 тыс. 273 занятия по терапевтическому спорту для 2 тыс. 261 ребенка. Бесспорным лидером стал курорт «Роза Хутор» в Сочи, где прошло 1 тыс. 449 занятий. Почти половину тренировок провели за счет благотворительных средств Владимира Потанина и горного курорта», — отметила руководитель программы «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.

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Летом горнолыжный спорт сменяют ролики. Уже в июне курорт «Роза Хутор» вновь проведет специальную спортивную смену для подростков с ОВЗ из разных регионов страны. За 12 дней ребят и их родителей ждут не только спортивные занятия, но и пешие маршруты в горах, а также познавательные экскурсии.



«Лига Мечты» — это социальная программа, благодаря которой люди с особенностями здоровья занимаются сложнокоординационными видами спорта, считавшимися для них недоступными: горными лыжами, роллер-спортом, командными игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, футболом, керлингом на траве, бадминтоном и др.).