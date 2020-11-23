«Роза Хутор» назван «Лучшим горнолыжным курортом России» на премии World Ski Awards
Курорт «Роза Хутор» получил эту награду уже в восьмой раз
Международная премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов лыжной индустрии. Почти 400 млн человек ежегодно посещают более 2500 горнолыжных курортов, которые предоставляют гостям около 6 млн гостиничных мест. Таким образом, горнолыжный туризм — важный сегмент мирового рынка путешествий и туризма.
Выбор победителей World Ski Awards проводится по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей сайта. Обычно этот процесс ведется с августа по ноябрь. Посмотреть список победителей во всех номинациях можно на сайте премии.
«Мы рассматриваем эту награду как своеобразный знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается, предоставляя гостям новые услуги и отвечая на вызовы времени. Держать такую высокую планку, как премия World Ski Awards, на протяжении восьми лет означает не только лидерство. Это доказательство того, что «Роза Хутор» задает вектор движения всей горнолыжной туристической отрасли России», — заявил заместитель гендиректора по международным связям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.
2020 год изменил функционирование всей индустрии туризма и отдыха. На всех горнолыжных курортах были введены ограничения и меры эпидемиологической безопасности. Реагируя на эти сложности, организаторы премии World Ski Awards запустили на своих интернет-ресурсах программу ReStart, благодаря которой у профессионалов отрасли появилась возможность делиться опытом работы в условиях пандемии. Таким образом, сообщество представителей туристического рынка может знакомиться с лучшей мировой практикой. Курорт «Роза Хутор» также вовлечен в эту деятельность, рассматривая себя неотъемлемой частью международной индустрии горнолыжного туризма.
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