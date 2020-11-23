Курорт «Роза Хутор» получил эту награду уже в восьмой раз

Международная премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов лыжной индустрии. Почти 400 млн человек ежегодно посещают более 2500 горнолыжных курортов, которые предоставляют гостям около 6 млн гостиничных мест. Таким образом, горнолыжный туризм — важный сегмент мирового рынка путешествий и туризма.

Выбор победителей World Ski Awards проводится по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей сайта. Обычно этот процесс ведется с августа по ноябрь. Посмотреть список победителей во всех номинациях можно на сайте премии.