На курорте «Роза Хутор» 22 декабря стартовал горнолыжный сезон

В связи с погодными условиями в день старта сезона катания открылась часть трасс на Северном склоне от 1600 метров. Сейчас работают следующие трассы: Б-52, «Плато», «Шале», «Роза Стар», «Роза Блейд», «Тритон». Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс», «Квартет» и «Шале». В ходе подготовки к этому сезону провели работы по совершенствованию горнолыжной инфраструктуры. На Южном склоне открылись новые трассы «Календула» и «Черника», что увеличило зону катания до 105 км. Появились также два ленточных траволатора — «Велес» и «Пегас». В районе пересадки канатных дорог «Волчья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет демонтажа тоннеля открылась просторная открытая площадка. Теперь транспортное соединение между тремя канатными дорогами будет более комфортным.

На курорте продолжат работать популярные аттракционы: родельбан, высокогорные качели, подвесные мосты и др. Отдыхающие смогут также посетить этнопарк «Моя Россия», Музей Археологии, Хаски-хутор, Оленью ферму.



В честь старта сезона 25 декабря на курорте отметят день «Роза Хутор». Программа праздника предполагает мероприятия на открытом воздухе с учетом действующих в Краснодарском крае мер по профилактике Covid-19. На празднике будет лазерное шоу с проекцией на здание Ратуши, фейерверк, выступление уличного оркестра и популярных диджеев.

Как сообщали ранее Юга.ру, в летнем сезоне — 2021 курорт «Роза Хутор» принял около 850 тыс. гостей.