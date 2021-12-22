Активистка вышла к мэрии Краснодара с пикетом против храма в Юбилейном. Проект пообещали доработать

«Жители хотят, чтобы там ничего не возводилось»: активистка вышла к мэрии Краснодара с пикетом против строительства храма в ЮМР

Напомним, в Краснодаре предложили построить два храма — в ГМР и ЮМР. Юга.ру расспросили священнослужителей об этих планах и собрали публикации активистов в большом материале. Участок для храма на Гидрострое уже есть, его передал в дар один из прихожан. Об этом журналисту Юга.ру рассказал диакон Михаил Степанков. Он добавил, что позже настоятель храма Преображения Господня приобрел еще несколько участков, объединил их и подал запрос в мэрию на разрешение построить храм. Речь идет о пустыре к востоку от Гидростроя со статусом земель сельскохозназначения.

В качестве участка под храм в Юбилейном рассматривают территорию около аллеи 80-летия образования Краснодарского края — возле набережной. Официально строительство еще не одобрили. 15 декабря краснодарская активистка Яна Антонова опубликовала в своем телеграм-канале один из проектов храмового комплекса в ЮМР. В мэрии сказали, что рендеры храма не рассматривались. 22 декабря Антонова вышла к администрации города с пикетом против строительства храма в Юбилейном микрорайоне. О пикете она рассказала в своем телеграм-канале. На плакате активистки надпись: «Не отдавайте землю на набережной юбилейного РПЦ под храм».

Женщина объяснила, почему выбрала эту дат для пикета: сегодня комиссия по землепользованию и застройке должна была решить, выделять ли участок на набережной под строительство храма. «Жители Юбилейного хотят, чтобы вся набережная попала в зону благоустройства и чтобы ни храм, ни другие капитальные строения на ней не возводились», — подчеркнула Антонова.

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