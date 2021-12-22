Активистка вышла к мэрии Краснодара с пикетом против храма в Юбилейном. Проект пообещали доработать

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из телеграм-канала Яны Антоновой, t.me/antonova2020
    © Фото из телеграм-канала Яны Антоновой, t.me/antonova2020

«Жители хотят, чтобы там ничего не возводилось»: активистка вышла к мэрии Краснодара с пикетом против строительства храма в ЮМР

Напомним, в Краснодаре предложили построить два храма — в ГМР и ЮМР. Юга.ру расспросили священнослужителей об этих планах и собрали публикации активистов в большом материале.

Участок для храма на Гидрострое уже есть, его передал в дар один из прихожан. Об этом журналисту Юга.ру рассказал диакон Михаил Степанков. Он добавил, что позже настоятель храма Преображения Господня приобрел еще несколько участков, объединил их и подал запрос в мэрию на разрешение построить храм. Речь идет о пустыре к востоку от Гидростроя со статусом земель сельскохозназначения.

Читайте также:

В качестве участка под храм в Юбилейном рассматривают территорию около аллеи 80-летия образования Краснодарского края — возле набережной. Официально строительство еще не одобрили. 

15 декабря краснодарская активистка Яна Антонова опубликовала в своем телеграм-канале один из проектов храмового комплекса в ЮМР. В мэрии сказали, что рендеры храма не рассматривались.

22 декабря Антонова вышла к администрации города с пикетом против строительства храма в Юбилейном микрорайоне. О пикете она рассказала в своем телеграм-канале. На плакате активистки надпись: «Не отдавайте землю на набережной юбилейного РПЦ под храм».

Женщина объяснила, почему выбрала эту дат для пикета: сегодня комиссия по землепользованию и застройке должна была решить, выделять ли участок на набережной под строительство храма.

«Жители Юбилейного хотят, чтобы вся набережная попала в зону благоустройства и чтобы ни храм, ни другие капитальные строения на ней не возводились», — подчеркнула Антонова.

Новая дорога в ЮМР:

Позже она сообщила, что жителей Юбилейного похвалили и сказали, что храма в зеленой зоне не будет. В пресс-службе мэрии подтвердили, что проект благоустройства района отправили на доработку. 

Напомним, несколько дней краснодарский священник назвал волнения вокруг строительства храма «реальной войной с миром зла».

Благоустройство Митинги Строительство Церковь

Новости

В Краснодаре на аукционе MOST продали 53 лота на сумму 5,4 млн рублей
В Краснодаре суд вынес приговор бизнесмену Намоеву и его охранникам, которые избили водителя «Газели»
В пригороде Краснодара почти достроили детский сад на 190 мест
Активистка вышла к мэрии Краснодара с пикетом против храма в Юбилейном. Проект пообещали доработать
На улицах Краснодара заметили мужчину с ружьем
Пальмы в снегу, снеговики с ракушками. В Сочи выпал снег, фото и видео из соцсетей

Лента новостей

Реклама на сайте