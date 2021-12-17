Мэрия Краснодара не рассматривала проект строительства храма в Юбилейном. Но он есть

В СМИ появились рендеры храмового комплекса, который предлагается построить в Юбилейном микрорайоне Краснодара. В мэрии сообщили, что сам проект не обсуждался чиновниками

С чего все начиналось. Юга.ру писали, что в Краснодаре пока только предлагается построить минимум два храма — в ГМР и ЮМР. На Гидрострое для этого уже есть участок. Диакон Михаил Степанков рассказал журналисту Юга.ру, что землю храму передал в дар один из прихожан. Затем участок разросся. «Совместными усилиями верующих настоятель храма Преображения Господня протоиерей Александр Ананян в 2020 году приобрел еще несколько рядом расположенных участков и объединил их воедино, после чего подал запрос в администрацию города для получения разрешения на строительство храма», — сказал тогда Степанков.

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Речь о пустыре к востоку от Гидростроя. Застраивать зону не планировалось, так как у нее статус «для сельхозназначения».

Что касается земли под строительство второго храма, который церковь планирует возвести в Юбилейном микрорайоне, то в качестве участка рассматривается территория около аллеи 80-летия образования Краснодарского края. Там тоже находится пустырь. Однако официального решения или разрешения на строительство чиновники не давали. Идея была лишь одобрена бывшим мэром Краснодара Евгением Первышовым «на словах» .

Почему вновь заговорили про храмы. 15 декабря краснодарская активистка Яна Антонова опубликовывала в своем телеграм-канале рендеры храмового комплекса, который, по ее словам, планируется построить в Юбилейном микрорайоне. По данным портала 93.ru, проект храмового комплекса, который был опубликован Антоновой, только одно из предложений.

© Фото @antonova2020

© Фото @antonova2020

© Фото @antonova2020

© Фото @antonova2020