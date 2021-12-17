Мэрия Краснодара не рассматривала проект строительства храма в Юбилейном. Но он есть
В СМИ появились рендеры храмового комплекса, который предлагается построить в Юбилейном микрорайоне Краснодара. В мэрии сообщили, что сам проект не обсуждался чиновниками
С чего все начиналось. Юга.ру писали, что в Краснодаре пока только предлагается построить минимум два храма — в ГМР и ЮМР. На Гидрострое для этого уже есть участок. Диакон Михаил Степанков рассказал журналисту Юга.ру, что землю храму передал в дар один из прихожан. Затем участок разросся. «Совместными усилиями верующих настоятель храма Преображения Господня протоиерей Александр Ананян в 2020 году приобрел еще несколько рядом расположенных участков и объединил их воедино, после чего подал запрос в администрацию города для получения разрешения на строительство храма», — сказал тогда Степанков.
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Речь о пустыре к востоку от Гидростроя. Застраивать зону не планировалось, так как у нее статус «для сельхозназначения».
Что касается земли под строительство второго храма, который церковь планирует возвести в Юбилейном микрорайоне, то в качестве участка рассматривается территория около аллеи 80-летия образования Краснодарского края. Там тоже находится пустырь. Однако официального решения или разрешения на строительство чиновники не давали. Идея была лишь одобрена бывшим мэром Краснодара Евгением Первышовым «на словах».
Почему вновь заговорили про храмы. 15 декабря краснодарская активистка Яна Антонова опубликовывала в своем телеграм-канале рендеры храмового комплекса, который, по ее словам, планируется построить в Юбилейном микрорайоне. По данным портала 93.ru, проект храмового комплекса, который был опубликован Антоновой, только одно из предложений.
Что по этому поводу говорят в мэрии. Юга.ру обратились за разъяснением в пресс-службу администрации города, где журналисту сообщили, что ничего об этом проекте не знают.
«По информации департамента архитектуры и градостроительства, в администрацию Краснодара такой проект не поступал и не рассматривался», — сообщили в пресс-службе мэрии.