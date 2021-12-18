Игра на выживание: краснодарец обнаружил опасные провалы в набережной, но в мэрии ничего не объяснили

Житель Краснодара сообщил о провалившейся набережной Кубани. Мэрия обещала ее проверить, но пока ничего не изменилось

15 декабря во время вечерней пробежки краснодарец Виталий Черкасов нашел глубокие провалы в набережной Кубани. Он оградил опасное место урнами и сообщил о находке «Туподару». На видео заметно, что в набережной не хватает плитки, а под ней — пустота.

На месте установили ограждения. К вечеру 17 декабря урны убрали, а бело-красные ленты ограждений порвали. Люди продолжали ходить по опасному участку.

Утром 16 декабря мэрия сообщила , что на набережную отправили специалистов, чтобы выяснить причины провала грунта. Вероятно, из-за некачественного берегоукрепления его размыло водой.

В итоге мужчина изобразил силуэт тела человека рядом с провалом и оградил стрелками площадь вокруг него.

«Хотел нарисовать поле для «Игры в кальмара», но передумал: дети могут неправильно понять, начать прыгать», — пояснил Черкасов.

Черкасов не растерялся и купил мел в ближайшем магазине, чтобы нарисовать предупредительные знаки на тротуаре.

Напомним, в 2014 году мэрия начала берегоукрепление для строительства единой набережной от Затона до Юбилейного микрорайона с реконструкцией старых участков. В 2021 году про проект снова вспомнили. Юга.ру рассказали, сколько времени и денег понадобится на строительство новой набережной в ЮМР.

Как писали Юга.ру, в начале декабря на набережной Сочи из-за шторма провалилась тротуарная плитка.