В Краснодаре хотят построить два новых храма — в ГМР и ЮМР. Вот что об этом известно

Юга.ру расспросили священнослужителей, чтобы узнать, где и зачем в Краснодаре хотят построить новые храмы

Что вообще происходит? Еще летом 2021 года активистка Яна Антонова сообщила, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить храм на Рождественской набережной. В мэрии сказали, что ничего не знают о проекте, а в Кубанской Епархии уверили, что планов по строительству новых храмов в ЮМР нет, так как там уже есть один, — храм Рождества Христова.

17 ноября краснодарец Виталий Черкас выпустил ролик на своем ютуб-канале, в котором обвинил местную администрацию в сокрытии от общественности важных деталей плана застройки Рождественской набережной. Он рассказал, что на аллее 80-летия образования Краснодарского края, вопреки принятому генплану, все-таки собираются построить храм.

Дело в том, что в городе проводились общественные слушания по планировке территории вдоль набережной, но жителей должным образом о них не уведомили. В самом же проекте Черкасов обнаружил выделенный участок под строительство храма.

24 ноября Яна Антонова опубликовала постановление администрации Краснодара о планах Епархии построить храм в другом месте, — на территории микрорайона Гидростроителей. Согласно документу, храм расположится на участке с кадастровым номером 23:43:0428016:8797. Эти земли предназначены для сельскохозяйственного использования и находятся в частной собственности. В документе уточняется, что по генплану участок расположен в зоне зеленых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы и т.д.), поэтому использовать его «для религиозных обрядов» условно разрешено. Православный приход Храма Преображения Господня обратился в комиссию по землепользованию с просьбой разрешить построить там храм.

© Скриншот с сайта egrp365.org

© Скриншот с сайта Google

Храм хотят построить в ГМР или ЮМР? Или их будет два? Чтобы разобраться в ситуации и понять, где в Краснодаре хотят построить новые храмы, журналист Юга.ру обратился в Кубанскую Епархию. Там подтвердили планы по возведению храма на Гидрострое. Настоятель краснодарского храма Рождества Христова отец Александр Игнатов, в свою очередь, рассказал, что идея постройки еще одного храма в Юбилейном тоже есть.

Что известно о строительстве нового храма на Гидрострое. Диакон Михаил Степанков рассказал, что прихожане храма Преображения Господня уже шесть лет ютятся в приспособленном помещении размером в 41 кв. метр. «Такой храмик маловат даже для деревни, не говоря уже об одном из самых больших микрорайонов Краснодара — Гидрострое», — отметил Степанков. По его словам, в 2016 году храм получил в дар от одного из прихожан земельный участок в 10 соток для сельхозназначения.

«По сути своей обычный пустырь в поле, причем узкий и не удобный для строительства. До обжитой части Гидростроя 1,5 км. Совместными усилиями верующих, настоятель храма Преображения Господня протоиерей Александр Ананян в 2020 году приобрел еще несколько рядом расположенных участков и объединил их воедино, после чего подал запрос в администрацию города для получения разрешения на строительство храма», — пояснил Степанков.

© Фото диакона Михаила Степанкова

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Так как территория находится в частной собственности, никакого парка или сквера там быть не могло. А в планах церкви — построить не только храм, но и детскую площадку, здания духовно-просветительского центра. Саму территорию храма оформят в виде сквера и высадят деревья, рассказал Степанков. «Появление прихода в том или ином районе всегда сопровождается поднятием уровня жизни, ведь каждый православный храм ведет активную социально значимую деятельность (воскресные школы, центры дополнительного образования, молодежные клубы, благотворительность)», — объяснил диакон.

Сам храм будет выглядеть так:

© Фото диакона Михаила Степанкова

© Фото диакона Михаила Степанкова

Что известно о планах по строительству нового храма в ЮМР. Настоятель храма Рождества Христова отец Александр Игнатов рассказал, что идея действительно обсуждалась с чиновниками. Понимания, когда и где он появится, еще нет. По его словам, бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы Евгений Первышов одобрил идею Церкви, но только на словах, — никакого официального документа подписано не было.

«Есть один участок, он находится около аллеи 80-летия образования Краснодарского края. Сейчас там неухоженная территория. Поймите, никто не хочет отбирать у людей парки или скверы. Мы хотим благоустроить территорию и на ее месте построить храм, где будут проходить культурные и просветительские мероприятия для молодежи, куда можно прийти с ребенком, с семьей, погулять и просто пообщаться. Мы планируем организовать там просветительский центр «Сретение», проводить литературные вечери, проводить мероприятия для детей, для настоящего русского человека», — сказал отец Александр.

Священник напомнил, что раньше на месте Храма Рождества Христова был пустырь, а сейчас — есть аккредитованная и лицензированная общеобразовательная православная школа, воскресная школа для детей, школа для взрослых, библиотека, мастерская, купель и детский дом. Но, по его мнению, одного храма на 130 тыс. жителей Юбилейного недостаточно.

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