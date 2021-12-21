Проект достройки «замка» на Затоне начнут готовить весной 2022 года

Департамент строительства администрации Краснодара планирует начать работу над проектом достройки заброшенного здания в парке 30-летия Победы после формирования земельного участка под «замком»

Ранее Юга.ру писали, что здание культурно-развлекательного центра в парке 30-летия Победы начали строить в 2009 году. В 2014 году стройку запретили. В 2020 году в администрации Краснодара сообщили, что у города нет средств, чтобы снести или достроить здание. В начале лета в 2021 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что «замок» на Затоне стал муниципальным. Бывшему владельцу объекта выплатили компенсацию в 130 млн рублей.

Планировалось, что здание достроят и откроют там детский образовательный центр с технопарком, научными классами, лабораториями, интерактивным музеем, кружками и секциями.