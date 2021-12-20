«Реальная война с миром зла». Краснодарский священник высказался о строительстве нового храма в ЮМР

Во время проповеди отец Евгений высказался по поводу борьбы со строительством храма в Юбилейном микрорайоне, сравнив ее с войной

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре хотят построить минимум два новых храма. Один из них — в Юбилейном микрорайоне. Точной информации по поводу участка под строительство нет. Однако настоятель храма Рождества Христова отец Александр Игнатов в беседе с журналистом Юга.ру в ноябре рассказал, что храм предлагают построить около аллеи 80-летия образования Краснодарского края — около набережной. 15 декабря краснодарская активистка Яна Антонова опубликовала в своем телеграм-канале рендеры храмового комплекса (ранее священнослужители говорили о строительстве храма, а не целого комплекса), который, по ее словам, планируют построить в Юбилейном микрорайоне. В мэрии города журналисту Юга.ру тогда сообщили, что в администрацию такой проект не поступал.

Что случилось сегодня. 20 декабря издание «Утренний Юг» опубликовало часть проповеди отца Евгения (Игнатова). Во время проповеди отец Евгений сказал, что «видя активную деятельность нашего прихода митрополит Григорий вызвал меня к себе в кабинет, сказал: отец Евгений, церкви нужно, чтобы в Юбилейном был еще одни храм. Его надо построить. Но он должен быть местом, где будет очень много молодежи… Где он будет находиться, вопрос решается».

«Сейчас идет реальная война с миром зла… Во время боевых действий, какая-то группа должна вырваться и занять высоту… Занятая высота на моральном уровне уничтожит врага. А моральная победа — это уже почти победа», — сказал отец Евгений. Он также сравнил людей, которые сомневаются в действиях РПЦ, с Иудой. В конце речи отец Евгений добавил, что «это не наше желание — на набережной строить. Мы просим место у администрации для храма. Какое выделят — на то и воля Божья. Но это не зеленая зона, не деревья».

По данным портала «Утренний Юг», ролик является частью записи божественной литургии, которая прошла в храме Рождества Христова 19 декабря. На момент публикации новости видео было отредактировано, а слова отца Евгения — вырезаны из ролика. Отметим, что в архиве интернета изначальная длительность прямой трансляции составляла 2 часа 1 минуту. После того, как видео вновь опубликовали на ютуб-канале храма, оно стало короче на 10 минут.

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