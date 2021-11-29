На трассе в Усть-Лабинском районе произошло жесткое ДТП с шестью автомобилями. Один человек погиб

Утром 29 ноября на трассе Краснодар — Кропоткин грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями. Один человек погиб, еще несколько доставлены в больницу

ДТП с участием грузовика и пяти легковушек произошло на 39-м км трассы Краснодар — Кропоткин в районе станицы Воронежской. В столкновении участвовали автомобили Opel, Peugeot, Mazda, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Юга.ру уточнили, что, по предварительным данным, водитель Opel выехал на встречку и врезался в КамАЗ. От удара грузовик вылетел на встречку и столкнулся с остальными автомобилями.

В результате ДТП водитель Opel погиб на месте, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112, а также пассажир Peugeot доставлены в больницу.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оперативно организовали реверсивное движение транспортных средств и беспрепятственный подъезд экстренных служб. На месте происшествия было задействовано два экипажа ДПС и пять сотрудников ГИБДД», — уточнили в ведомстве.