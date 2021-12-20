В Краснодаре после ДТП загорелись два автомобиля

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd
    © Кадр из видео телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd

Утром 20 декабря в Краснодаре на Северных мостах загорелись два автомобиля

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что на улице Северной столкнулись четыре автомобиля. В результате два автомобиля загорелись.

В пресс-службе УМВД рассказали, что водитель автомобиля Isuzu двигался улице Северной на автомобиле со стороны Школьной в сторону Ломоносова, на смещении дороги на перекрестке при перестроении столкнулся с иномаркой Rival. Спустя 10 минут водитель Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Suzuki. Автомобиль от удара врезался в Isuzu. После этого Volkswagen и Suzuki загорелись.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 7:42. На место спасатели прибыли в 7:54. Пожар полностью ликвидировали в 8:01. 

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