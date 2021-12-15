Дело «черных автоюристов» на Кубани. Как мошенники обманули более 700 водителей, попавших в ДТП
Еще два года назад Кубань входила в «красную» зону риска мошенничества с ОСАГО. В 2021 году цвет региона сменился на менее токсичный желтый, но среднегодовая выплата по страховкам обогнала среднероссийский показатель на 15% и составила 84,5 тыс. рублей.
Что это значит? При ДТП водители нередко прибегают к помощи автоюристов, обещающих гарантированные выплаты «у капота» в обмен на переуступку страхового случая. Часто такие помощники оказываются мошенниками — они фиктивно завышают стоимость ремонта авто и отсуживают у страховой суммы, в десятки раз превышающие те крохи, что достались автовладельцам.
Как от этой схемы пострадали кубанские водители, причем здесь крымские отели и можно ли распознать мошенников, Юга.ру разбирались вместе с компанией «Росгосстрах».
Прилетит вдруг волшебник
ДТП. Помятое авто, стресс, ожидание сотрудников полиции и перспектива простоять в очереди с заявлением об убытках. В такой момент хочется, чтобы кто-то взял все проблемы на себя.
Как раз такое предложение и поступило героям этой истории. Более 700 кубанских водителей в 2016–2017 гг. попали в ДТП с небольшим ущербом — у одних была вмятина на двери, у других поврежден бампер.
Как нельзя кстати им стали звонить юристы с предложением помочь оформить страховую выплату.
Чтобы не «обивать пороги» страховых и поскорее отремонтировать автомобиль, многие водители согласились. «Автоюристы» оценили ущерб и предложили им быструю компенсацию — в среднем от 20 до 80 тыс. рублей. Все разбирательства со страховой «помощники» брали на себя.
Автовладельцам оставалось лишь подписать договор уступки прав требования (цессию) и заверить у нотариуса две доверенности. Одну — на представительство в страховой и в судах, вторую — с правом открытия банковского счета для зачисления страховой выплаты и снятия наличных.
«Письма счастья», крымские отели и сотни тысяч долгов
Спустя два года, когда автовладельцы уже и думать забыли о неприятности на дороге, на них посыпались уведомления с требованием об уплате подоходного налога. А за ними — повестки в суд и предписания вернуть деньги, полученные от страховых компаний.
Схема оказалась довольно простой: мошенники, имея на руках все необходимые персональные данные, регистрировали водителей в отелях, хостелах и гостиницах Крыма. Это давало им право подать иск в страховую «по месту пребывания потерпевшего» — в Центральный районный суд Симферополя.
Там суммы страхового возмещения обрастали компенсациями за независимую экспертизу, штрафами, пенями и в итоге увеличивались в десятки раз — до 400–700 тыс. рублей, а порой переваливали и за миллион.
По доверенности мошенники открывали в банках счета на имена автовладельцев, получали отсуженные выплаты, а после беспрепятственно снимали деньги в банкоматах.
Два года лжеюристы успешно обналичивали исполнительные листы — по ним списывались деньги со счетов «РЕСО-Гарантии», «Росгосстраха», «СОГАЗа», «ВСК», «Зетта-страхования». Только в «Росгосстрахе» общая сумма выплат по этим делам превысила 66 млн рублей.
Через время страховые компании успешно обжаловали постановления крымского суда и потребовали водителей вернуть выплаченные страховые возмещения. Автовладельцы утверждают, что и в Крыму в указанные дни не бывали, и денег от страховщиков не видели.
Осознав, что доверились мошенникам, водители подали заявления в правоохранительные органы. В сентябре 2020 года представители инициативной группы встретились с прокурором Краснодарского края и направили обращения в Генпрокуратуру и Госдуму.
Правоохранительные органы завели целую серию уголовных дел о мошенничестве, а потом объединили их в одно большое. Сейчас его расследует следственное управление ГУ МВД России по Краснодару. Потерпевшими по нему признали как страховщиков, которые от действий «неустановленных лиц» потеряли десятки миллионов рублей, так и автомобилистов, которые, сами того не подозревая, помогли мошенникам получить миллионные взыскания.
Некоторые такие иски уже частично удовлетворены. Но, не смотря на успешную практику, мало кто из автомобилистов решается подать в суд на обманщиков, так как собственноручно и добровольно подписали доверенности. Тем не менее судиться с мошенниками можно параллельно с расследованием уголовного дела.
Этот скандал прогремел на всю страну, а сюжеты о пострадавших водителях показывали по федеральным каналам. Однако вскоре история вновь повторилась, но уже в Астраханской области. Недавно группу аферистов, подозреваемых в мошенничестве при оказании юридических услуг в сфере страхования, полицейские задержали и в Саратовской области.
Очевидно, что каждому автовладельцу стоит не только знать и соблюдать правила дорожного движения, чтобы снизить риск ДТП, но и быть юридически грамотным, чтобы не попасть в ловушку, если ДТП все же произойдет.
Как не попасть на удочку мошенников?
История «черных автоюристов» — яркий пример того, почему соглашаться продать страховой случай не стоит ни под каким предлогом.
В «Росгосстрахе» считают, что поводов прибегать к услугам юридических посредников после ДТП сегодня нет — лучше и быстрее сразу обращаться в страховую компанию. Качество урегулирования и клиентского сервиса в ОСАГО в последние годы заметно повысилось.
Страховая компания призывает автомобилистов правильно оценивать все риски, которыми может обернуться их желание поручить кому-то со стороны общение со страховой компанией.
Нужно четко осознавать, какой объем полномочий вы делегируете посреднику — только обращение к страховщику или еще и представительство в судах и банках. Как и везде, надо внимательно читать все подписываемые договоры и доверенности, требовать разъяснения последствий каждого шага на несколько лет вперед, потому что отвечать потом придется человеку, от имени и по поручению которого действовал автоюрист.