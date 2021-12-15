Дело «черных автоюристов» на Кубани. Как мошенники обманули более 700 водителей, попавших в ДТП

Еще два года назад Кубань входила в «красную» зону риска мошенничества с ОСАГО. В 2021 году цвет региона сменился на менее токсичный желтый, но среднегодовая выплата по страховкам обогнала среднероссийский показатель на 15% и составила 84,5 тыс. рублей. Что это значит? При ДТП водители нередко прибегают к помощи автоюристов, обещающих гарантированные выплаты «у капота» в обмен на переуступку страхового случая. Часто такие помощники оказываются мошенниками — они фиктивно завышают стоимость ремонта авто и отсуживают у страховой суммы, в десятки раз превышающие те крохи, что достались автовладельцам. Как от этой схемы пострадали кубанские водители, причем здесь крымские отели и можно ли распознать мошенников, Юга.ру разбирались вместе с компанией «Росгосстрах».

© Фото JComp, freepik.com

Прилетит вдруг волшебник ДТП. Помятое авто, стресс, ожидание сотрудников полиции и перспектива простоять в очереди с заявлением об убытках. В такой момент хочется, чтобы кто-то взял все проблемы на себя. Как раз такое предложение и поступило героям этой истории. Более 700 кубанских водителей в 2016–2017 гг. попали в ДТП с небольшим ущербом — у одних была вмятина на двери, у других поврежден бампер. Как нельзя кстати им стали звонить юристы с предложением помочь оформить страховую выплату. Чтобы не «обивать пороги» страховых и поскорее отремонтировать автомобиль, многие водители согласились. «Автоюристы» оценили ущерб и предложили им быструю компенсацию — в среднем от 20 до 80 тыс. рублей. Все разбирательства со страховой «помощники» брали на себя. Автовладельцам оставалось лишь подписать договор уступки прав требования (цессию) и заверить у нотариуса две доверенности. Одну — на представительство в страховой и в судах, вторую — с правом открытия банковского счета для зачисления страховой выплаты и снятия наличных.

© Фото JComp, freepik.com

«Письма счастья», крымские отели и сотни тысяч долгов Спустя два года, когда автовладельцы уже и думать забыли о неприятности на дороге, на них посыпались уведомления с требованием об уплате подоходного налога. А за ними — повестки в суд и предписания вернуть деньги, полученные от страховых компаний.

Схема оказалась довольно простой: мошенники, имея на руках все необходимые персональные данные, регистрировали водителей в отелях, хостелах и гостиницах Крыма. Это давало им право подать иск в страховую «по месту пребывания потерпевшего» — в Центральный районный суд Симферополя.



Там суммы страхового возмещения обрастали компенсациями за независимую экспертизу, штрафами, пенями и в итоге увеличивались в десятки раз — до 400–700 тыс. рублей, а порой переваливали и за миллион.



По доверенности мошенники открывали в банках счета на имена автовладельцев, получали отсуженные выплаты, а после беспрепятственно снимали деньги в банкоматах.

Два года лжеюристы успешно обналичивали исполнительные листы — по ним списывались деньги со счетов «РЕСО-Гарантии», «Росгосстраха», «СОГАЗа», «ВСК», «Зетта-страхования». Только в «Росгосстрахе» общая сумма выплат по этим делам превысила 66 млн рублей.

© Фото JComp, freepik.com

Через время страховые компании успешно обжаловали постановления крымского суда и потребовали водителей вернуть выплаченные страховые возмещения. Автовладельцы утверждают, что и в Крыму в указанные дни не бывали, и денег от страховщиков не видели. Осознав, что доверились мошенникам, водители подали заявления в правоохранительные органы. В сентябре 2020 года представители инициативной группы встретились с прокурором Краснодарского края и направили обращения в Генпрокуратуру и Госдуму.

Правоохранительные органы завели целую серию уголовных дел о мошенничестве, а потом объединили их в одно большое. Сейчас его расследует следственное управление ГУ МВД России по Краснодару. Потерпевшими по нему признали как страховщиков, которые от действий «неустановленных лиц» потеряли десятки миллионов рублей, так и автомобилистов, которые, сами того не подозревая, помогли мошенникам получить миллионные взыскания. Некоторые такие иски уже частично удовлетворены. Но, не смотря на успешную практику, мало кто из автомобилистов решается подать в суд на обманщиков, так как собственноручно и добровольно подписали доверенности. Тем не менее судиться с мошенниками можно параллельно с расследованием уголовного дела.

Этот скандал прогремел на всю страну, а сюжеты о пострадавших водителях показывали по федеральным каналам. Однако вскоре история вновь повторилась, но уже в Астраханской области. Недавно группу аферистов, подозреваемых в мошенничестве при оказании юридических услуг в сфере страхования, полицейские задержали и в Саратовской области. Очевидно, что каждому автовладельцу стоит не только знать и соблюдать правила дорожного движения, чтобы снизить риск ДТП, но и быть юридически грамотным, чтобы не попасть в ловушку, если ДТП все же произойдет.

© Фото JComp, freepik.com

Как не попасть на удочку мошенников? История «черных автоюристов» — яркий пример того, почему соглашаться продать страховой случай не стоит ни под каким предлогом.