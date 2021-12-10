В Краснодаре представили проект озеленения улицы Красной

Мэр Андрей Алексеенко отметил, что деревья на главной улице не в лучшем состоянии, а в старых парках Краснодара до 90% больных растений.

9 декабря на Совете директоров Краснодара обсудили зеленое благоустройство города, в том числе — проект озеленения семи кварталов на улице Красной. На участке от Советской до Северной улиц планируют высадить деревья и кустарники, установить новые фонари и спрятать коммуникации. Сажать собираются лиственные и хвойные крупномеры — взрослые деревья, которые быстро растут и хорошо адаптируются к городской среде.

«Нужно не дожидаться, пока деревья погибнут, а своевременно применять меры», — сказал Алексеенко.

Неизвестно, значит ли это, что больные деревья с Красной уберут и заменят новыми, или для новых найдут пустые места. Когда приступят к реализации проекта и какой у него бюджет, не сообщили. В пресс-службе мэрии рассказали, что подробности появятся позже.

Алексеенко призвал руководителей крупнейших краснодарских предпринимателей поддерживать программы озеленения магистральных улиц, въездных дорог и парков. Ранее в анонсе мероприятия он заявил, что городу нужны десятки и сотни таких меценатов, как Галицкий.

Напомним, в первый рабочий день мэр Алексеенко пообещал озеленять город (как и все главы до него) и представил новый стандарт зеленого благоустройства.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в детском саду Краснодара рухнуло дерево из-за сильного ветра. Две девочки пострадали, одна из них умерла. В мае 2021 года суд приговорил заведующую детсада к 1,5 годам лишения свободы, отец погибшего ребенка приговором остался недоволен.