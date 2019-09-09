«Откачивали заведующую, которая очень сильно плакала». Очевидцы рассказали подробности ЧП с деревом в детском саду Краснодара

Очевидцы рассказали, что произошло после того, как 9 сентября в краснодарском детсаду рухнуло дерево на детей и воспитательницу

Во вдоре детского сада № 48 на улице Красной во время прогулки детей рухнуло дерево. В результате пострадали две двухлетние девочки. Позже одна из них умерла . Также перелом ноги получила воспитательница. Власти города выразили соболезнования и принесли извинения родителям погибшего ребенка.

Провизор одной из аптек, находящихся рядом с детсадом, Юлия Замула рассказала телеканалу «360» о произошедшем. По ее словам, в аптеку прибежал мужчина и попросил сухой лед.

«Мы выбежали за ним к детскому саду. Там сразу увидели лежащее дерево. Видно было, что оно не молодое, ветки и листья были сухие. Неизвестно, почему его не убрали заранее», — сказала сотрудница аптеки.

Работница другой аптеки Альбина Чарказова поделилась, что до падения дерева был сильный порыв ветра. После него послышался грохот, закричали дети и воспитатели.

«Вместе с коллегой побежали в детсад. Ворота были закрыты, но нас впустил охранник. Мы увидели поваленное дерево и сломанную крышу беседки. В пострадавшей группе были детки до трех лет, она была ясельная», — отметила Чарказова.

По словам сотрудницы аптеки, у девочки, которая в дальнейшем скончалась, был очень слабый пульс и предагональное состояние.

«Было много крови. Как медицинский работник могу сказать, что у нее была открытая черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Врачи скорой сразу же начали оказывать ей помощь и затем забрали на носилках в больницу», — уточнила женщина.

Она отметила, что вместе с напарницей оказывала помощь работникам детсада и родителям, которые пришли за детьми.

«Откачивали заведующую, которая очень сильно плакала, когда стало известно, что пострадавший ребенок умер. Мама погибшей девочки была не в состоянии что-то понимать. Она не могла даже номер телефона набрать, чтобы вызвать такси», — сказала Чарказова.

Аптекарь добавила, что женщину увезли на машине вместе с психологом в больницу, где находилась дочь.