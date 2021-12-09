Мэр Краснодара заявил, что городу нужны десятки и сотни таких меценатов, как Галицкий

Слова мэра Краснодара Андрея Алексеенко опубликовали в его неофициальном телеграм-аккаунте. Он сказал, что город нуждается в таких людях, как Сергей Галицкий

В аккаунте главы города Андрея Алексеенко днем 9 декабря появился анонс Совета директоров с участием руководителей крупнейших предприятий Краснодара. По словам Алексеенко, на совете обсуждали вопрос участия бизнеса в социальных проектах для развития города.

«Краснодару повезло с таким меценатом, как Сергей Николаевич Галицкий, который во многом преобразил наш город. Создал жемчужину — парк Краснодар. И футбольный клуб с академией, который теперь знает вся Европа. Но нельзя на него одного возлагать всю нагрузку», — сказал Алексеенко.

Также он подытожил, что Краснодар нуждается в меценатах, так как решать проблемы растущего города можно только при совместной работе властей и бизнеса.

«Краснодару нужны десятки, сотни Галицких. И они у нас есть», — сказал Алексеенко. О ком именно идет речь, он не уточнил.

Позже в мэрии Краснодара сообщили, что на совете разобрали, в том числе и проблемы озеленения города. Алексеенко призвал предпринимателей тоже включаться в эту работу. В планах у администрации — заменить старые деревья на территории всех городских парков на новые крупномеры, озеленить въездные маршруты и магистральные улицы.