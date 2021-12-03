Против кубанской активистки Дарьи Полюдовой и еще пяти человек возбудили дело об экстремистском сообществе

УФСБ возбудило в отношении лидера «Левого сопротивления» Дарьи Полюдовой и еще пяти активистов уголовное дело о создании экстремистского сообщества

Ранее Юга.ру писали, что Дарью Полюдову арестовали в январе 2020 года за призывы к сепаратизму и оправдание терроризма. Следствие решило, что она призывала жителей Курил отделиться от России и образовать новое государство, стоя с плакатом «Курилы! Хватит кормить Москву». Ей предъявили обвинение после того, как она оправдала действия мужчины, который устроил стрельбу у здания ФСБ.

В феврале 2021 года руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что прокуратура прекратила дело Полюдовой о призывах к нарушению территориальной целостности России. 31 мая Второй Западный окружной суд Москвы приговорил активистку к шести годам колонии по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по ч. 1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Один из эпизодов дела об оправдании терроризма был переквалифицирован судом на призыв к экстремизму.

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3 декабря Новая Газета со ссылкой на SOTA сообщила, что ФСБ возбудила дело об экстремистском сообществе против Дарьи Полюдовой и активистов «Левого сопротивления». По версии следствия, Полюдова создала движение в 2017 году с целью публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности. Участников движения обвиняют в организации митингов, пикетов и шествий, которые направлены на дискриминацию деятельности органов власти и провоцирование столкновений с полицейскими. Чем известна Дарья Полюдова. В 2014 году Дарья Полюдова организовала марш за федерализацию Кубани. Основной посыл марша — «создание Кубанской республики в составе России либо уравнивание в правах регионов с республиками».