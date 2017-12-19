Кубанскую активистку Полюдову арестовали за нецензурную брань

Красноармейский районный суд Краснодарского края назначил активистке Дарье Полюдовой трое суток ареста, признав ее виновной в публичной нецензурной брани

Как сообщали Юга.ру, Полюдову, недавно освободившуюся из колонии, задержали днем 19 декабря у своего дома в станице Полтавской.

Ее обвинили в мелком хулиганстве и арестовали по статье 20.1 КоАП РФ на трое суток, пишет «Кавказский узел».

«Якобы я нецензурно выражалась в общественном месте, и об этом в полицию сообщил какой-то гражданин», — рассказала Полюдова изданию.

По ее словам, ей не предоставили адвоката, а на ознакомление с материалами дела дали всего несколько минут.

Еще один активист, Виктор Чириков, был задержан сегодня возле своего дома в Краснодаре по аналогичному обвинению.