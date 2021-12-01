Мэр Сочи намерен расторгнуть договоры с «недобросовестными арендаторами», чтобы закрепить в генплане 61 участок под соцобъекты

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году власти Сочи объявили , что в генеральный план города внесут изменения, и заявили , что новый проект уже в разработке. В марте 2020-го администрация курорта сообщила, что корректировку завершат за два года. Тогда же правила землепользования и застройки Сочи изменили так, чтобы исключить незаконное строительство. 6 марта 2021 года в администрации Краснодарского края сообщили , что на курорте перестанут выдавать разрешения на возведение многоквартирных домов. 16 ноября стало известно, что на разработку нового генплана Сочи потратят 101,5 млн рублей. Им займется петербургский НИИ перспективного градостроительства (НИИ ПГ), который параллельно ведет генпланы Геленджика, Анапы, Горячего Ключа и Армавира.

События последних месяцев показали, насколько жители Анапы и Геленджика остались недовольны проектами. У них появилась общая проблема — на участки наложили обременения и в выписках появился пункт 56.1, который изменил назначение земли и ее стоимость. В Геленджике сказали, что это была техническая ошибка Росреестра.

1 декабря в телеграм-канале главы Сочи Алексея Копайгородского появился пост о том, что в новом генплане чиновники планируют закрепить 61 участок под соцобъекты. Мэр сообщил, что за два года обследовали почти 3 тыс. участков и выявили в сумме 50 га во всех районах курорта.

«Социальная инфраструктура города перегружена. И все подходящие площади отдаем прежде всего под объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также под обустройство парков, скверов и общественных пространств. Наладили системный подход. Пока одни объекты строятся, другие проектируются, мы определяем участки под новые учреждения. Стараемся зайти во все региональные и федеральные программы по строительству соцобъектов. Работу по формированию реестра участков продолжим, пройдем каждый метр», — заявил Копайгородский.

Он добавил: «Расторгнем договоры со всеми недобросовестными арендаторами, чтобы муниципальные земли использовались максимально эффективно на благо наших жителей». В сообщении не уточнялось, какая часть земель будет изыматься через суд и как будет определяться недобросовестность арендаторов.