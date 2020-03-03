В Сочи изменили правила землепользования для борьбы с самостроями

В Сочи в 2020 году внесли изменения в правила землепользования и застройки, чтобы исключить незаконное строительство

Такое решение приняли на сессии горсобрания Сочи. Изменения затронули виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые там могут быть расположены.

Теперь в территориальной зоне, предназначенной для малоэтажной жилой застройки, полностью исключили виды «Многоквартирный жилой дом» и «Жилой комплекс», а вид «Общежитие» стал условно разрешенным. В территориальных зонах, где велась среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, виды «Многоквартирный жилой дом», «Жилой комплекс» и «Общежитие» также перевели в условно разрешенные.

«Такие меры помогут полностью исключить строительство многоэтажек в жилых массивах, предназначенных для индивидуальных построек», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

Изменения коснулись и земельных участков для индивидуального строительства. Теперь максимальная площадь трехэтажного жилого дома не должна превышать 500 кв. метров.

«Таким образом, нововведение позволит не допустить строительство многоквартирного дома на земле для ИЖС», — заключили в мэрии.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи начали сносить 12 многоэтажек, признанных незаконными. Месяцем ранее власти курорта опубликовали видео об опасности самостроев, в котором их называли «самоволками», а на фоне играла напряженная музыка.