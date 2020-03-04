Новый генплан Сочи намерены разработать за два года

Краснодарский край

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В Сочи корректировку действующего генерального плана планируется сделать в течение двух лет

Об этом сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сергей Оганезов на пресс-конференции 4 марта.

«К лету уже будет заключен муниципальный контракт с организацией, которая будет выполнять корректировку действующего генерального плана. Займет эта процедура порядка двух лет», — поделился планами Оганезов.

По его словам, намечена очень масштабная работа, в результате которой муниципалитет получит основной документ территориального планирования, рассчитанный на 20 лет.

Оганезов отметил, что существующий генплан был разработан в 2009 году и имеет ряд несовершенств.

«Приезжают иностранные организации, которые хотят строить гостиницы, магазины. Но мы, учитывая генеральный план города, не можем дать им реализовать свои инвестиционные проекты», — объяснил глава департамента.

Напомним, информация о том, что в генеральный план Сочи внесут изменения, появилась в конце 2017 года. Тогда сообщалось, что уже идет разработка нового проекта.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Сочи в марте 2020 года внесли изменения в правила землепользования и застройки, чтобы исключить незаконное строительство.

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