Кондратьев поругал за массовые нарушения в застройке Новороссийска местных чиновников, а не застройщиков

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 9 ноября обсудил застройку Новороссийска и узнал, что большинство домов в городе возводятся с нарушениями

Напомним, сегодня глава региона приехал в Новороссийск и проверил новостройки. В основном возводимые жилые комплексы вызвали критику, а кое-где даже негодование. Один ЖК Кондратьев сравнил с гетто. После этого губернатор провел совещание, на котором разбирались проблемы города.

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Он заявил, что сейчас в Новороссийске строится 88 многоэтажек, большинство из них — с нарушениями правил землепользования. Среди таких — ЖК «Аврора», где с нарушениями построили 13 этажей, а потом достроили за год до 25 этажей. Застройщик планирует возвести там еще два литера, превысив допустимую плотность населения почти в три раза. Также в 2018 и 2020 годах выдали разрешения на строительство двух жилых комплексов в зоне затопления.

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«Застройщики действуют в рамках выданных разрешений, поэтому, в первую очередь, вопрос к тем, кто их согласовывал. В новых микрорайонах будут жить тысячи людей, и мы не можем допускать строительство жилья без необходимой инфраструктуры. На новые дома также не хватает и коммунальных мощностей», — сказал губернатор.

Так, ранее осматривая многоэтажку на улице Сливина в поселке Мысхако губернатор раскритиковал администрацию Новороссийска за выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома в частном секторе.

«Это шестой объект, где у меня нет вопросов к застройщику. Все действуют в рамках разрешения на строительство. Но администрация города, когда выдавала его, ввела вас в заблуждение. Вот и получается, как в песне: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Вот почему люди жалуются, что Новороссийск убивают. И это похоже на правду», — подытожил Кондратьев.

Как рассказал главный архитектор края Илья Поздняков, в Новороссийске прошли внеплановые проверки выдачи разрешений на строительство. Специалисты проверили более 80 разрешений, из них 55 были выданы с нарушениями.

По поручению Кондратьева до конца 2021 года в Новороссийске приступят к разработке нового генплана, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев Инфраструктура Новороссийск Строительство

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