В Краснодаре за неделю строительство трамвайной ветки по Московской продвинулось всего на 2%

9 ноября краснодарские чиновники отчитались о ходе работ по укладке новой трамвайной линии на улице Московской. Она готова на 70%, неделю назад было 68%

Напомним, трамвайную линию по улице Московской (от улицы Солнечной до Петра Метальникова) начали строить в январе. Планируется, что протяженность ветки составит 5,47 км, на ней сделают пять остановок. Полностью построить трамвайную ветку власти пообещали к концу 2021 года. Об этом в июле рассказал бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. При этом на тот момент рассматривалась возможность завершения проекта раньше срока.

В августе там начали укладку рельс, но потом возникли перебои с поставкой комплектующих. Возобновить работы удалось в конце месяца, когда пришла новая партия шпал. К 1 октября было уложено почти 2 км нового трамвайного полотна — 1 тыс. 920 метров, включая разворотное кольцо. 1 ноября в мэрии города снова отчитались о проделанной строителями работе. По заверениям чиновников, к тому моменту новая ветка была готова на 68%. То есть было уложено 2 тыс. 758 метров рельсошпальной решетки в обоих направлениях.

9 ноября в администрации города сообщили, что готовность нового объекта составляет 70% — почти 3 км из 5 км.

Отдел прогнозирования и оценки чужой работы Юга.ру бегло посчитал количество оставшихся недель до Нового года и сопоставил их с темпами работ на прошедшей неделе. Исходя из наших подсчетов, до наступления 2022 года осталось семь недель и два дня. Если рабочие и дальше будут укладывать новую ветку такими темпами (по 2% в неделю), то им потребуется более 14 недель для завершения объекта. Это немного не вяжется с заявленными ранее сроками.

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Что касается строительства самой ветки, то на днях ход работ проинспектировал исполняющий обязанности мэра Андрей Алексеенко. По его словам, главное — запустить трамваи по новой ветке, готовность пешеходных переходов (через Московскую и Петра Метальникова) ушла на второй план. «Конечно, важно выдерживать заявленные сроки, но и качество должно быть на высоком уровне. И пока идет строительство, надо хорошо продумать благоустройство. По обеим сторонам трамвайной линии есть свободная территория примерно метровой ширины. На ней вместо обычного перильного ограждения лучше будет высадить кустарники», — сказал Алексеенко.

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