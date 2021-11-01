В Краснодаре уложили почти 3 км рельс на новой трамвайной линии по Московской. Показываем, как это выглядит

Юга.ру показывают, как выглядит трамвайная ветка на улице Московской в Краснодаре. Работники выполнили больше половины работы и уложили почти 3 км рельс из 5 км

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Линия составит 5,47 км и на ней сделают пять остановок.

В июле власти Краснодара пообещали, что новую трамвайную ветку откроют до конца этого года. В августе началась укладка рельс, а потом приостановилась из-за задержки в поставках. В конце месяца поступила новая партия шпал и работа возобновилась.

Юга.ру показывали разные этапы работ: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.

1 ноября в пресс-службе администрации Краснодара рассказали о прогрессе на трамвайной линии. Специалисты уложили 2 тыс. 758 метров рельсошпальной решетки в обоих направлениях и переустроили 340 метров разворотного кольца. Сейчас сваривают стыки и балансируют пути.

Также идут работы по другим объектам новой трамвайной линии, среди которых подземные пешедохные переходы, ливневая канализация и прокладка питающих кабелей.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что работы идут без отставания и строительство новой линии выполнено на 68%.

Журналистка Юга.ру побывала на улице Московской и проверила заявления администрации Краснодара. Так, напротив Суздальской, 15 уже закончили строительство линии.