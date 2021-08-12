В Краснодаре начали укладывать трамвайные рельсы на улице Московской
12 августа глава Краснодара Евгений Первышов сообщил об укладке рельс на улице Московской и пообещал сдать трамвайную линию в срок
Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка», а диспетчерский пункт — на Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок. В июле глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что новую трамвайную ветку откроют до конца этого года. Новости о том, как продвигалось строительство, можно найти здесь.
12 августа Первышов в своем телеграме объявил о начале укладки рельсо-шпальной решетки для новой трамвайной линии. Он вбил символический костыль для скрепления рельсов и шпал на месте начала нового полотна.
Глава города рассказал, что укладку планировали начать неделей раньше, но в поставке комплектующих произошел сбой. Сейчас поставки наладили — уже готовы три секции решетки, а до конца дня планируют уложить 50 метров полотна.
Первышов также подчеркнул, что трамвайную ветку сдадут в срок, а при необходимости организуют круглосуточные работы.
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