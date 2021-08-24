В столице Кубани остановилось строительство трамвайной линии на улице Московской

Жители Краснодара заметили, что укладкой рельс на новой линии по улице Московской не занимаются уже две недели

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. В июле глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что ветку откроют до конца этого года. 12 августа мэр объявил о начале укладки рельсо-шпальной решетки.

Однако в социальных сетях обратили внимание на то, что после 12 августа работы на трамвайной линии на Московской остановились.

«Мэр уехал — стройка встала», — пишут местные жители.

24 августа портал 93.ru спросил в администрации Краснодара, почему не ведутся работы на линии. В пресс-службе ответили, что необходимые комплектующие для укладки рельсошпальной решетки ожидаются в конце этой недели. Планируется, что на следующей неделе продолжатся работы на трамвайной линии.

«В целом работы ведутся по графику. В частности, на подземном переходе через улицу имени Петра Метальникова ведется бетонирование фундамента лестничного схода, монтаж опалубки перекрытия и откачка грунтовых вод», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Все новости о том, как продвигалось строительство новой трамвайной линии на улице Московской, можно найти здесь.