В столице Кубани остановилось строительство трамвайной линии на улице Московской

Краснодарский край

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Жители Краснодара заметили, что укладкой рельс на новой линии по улице Московской не занимаются уже две недели

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. В июле глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что ветку откроют до конца этого года. 12 августа мэр объявил о начале укладки рельсо-шпальной решетки. 

Однако в социальных сетях обратили внимание на то, что после 12 августа работы на трамвайной линии на Московской остановились. 

«Мэр уехал — стройка встала», — пишут местные жители.

24 августа портал 93.ru спросил в администрации Краснодара, почему не ведутся работы на линии. В пресс-службе ответили, что необходимые комплектующие для укладки рельсошпальной решетки ожидаются в конце этой недели. Планируется, что на следующей неделе продолжатся работы на трамвайной линии. 

«В целом работы ведутся по графику. В частности, на подземном переходе через улицу имени Петра Метальникова ведется бетонирование фундамента лестничного схода, монтаж опалубки перекрытия и откачка грунтовых вод», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Все новости о том, как продвигалось строительство новой трамвайной линии на улице Московской, можно найти здесь.

Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай

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