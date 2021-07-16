Мэр Краснодара пообещал открыть новую трамвайную ветку по улице Московской в этом году

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 16 июля рассказали о ходе работ над трамвайной линией и как новая ветка поможет микрорайону с подтоплениями

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка», а диспетчерский пункт — на Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок. Новости о том, как продвигалось строительство, можно найти здесь.

16 июля глава Краснодара Евгений Первышов проинспектировал ход работ по трамвайной линии. Он рассказал, что строительство идет активно и есть возможность завершить проект раньше запланированного срока. 

«Хоть и сроки завершения всех работ по заключённому контракту — март 2022 года, конечно, будем стараться сделать новогодний подарок жителям и пустить первый трамвай до Нового года», — сообщил в своем телеграме Первышов.

Также глава города отметил, что из-за строительства трамвайной линии будет изменена инженерная инфраструктура улицы Московской, что поможет избавить микрорайон от подтоплений. 

Опыт строительства новой ветки поможет при реализации будущих проектов — прокладке трамвайных линий в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Юга.ру писали, что ранее между администрацией города и заводом «Каскад» произошел конфликт из-за расположения подстанции для трамвайной линии. 16 июля в мэрии Краснодара сообщили, что договорились с руководством завода. Подстанцию для новой трамвайной линии сдвинут на 50 метров. 

Евгений Первышов Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай

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