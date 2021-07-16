Мэр Краснодара пообещал открыть новую трамвайную ветку по улице Московской в этом году

В мэрии Краснодара 16 июля рассказали о ходе работ над трамвайной линией и как новая ветка поможет микрорайону с подтоплениями

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка», а диспетчерский пункт — на Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок. Новости о том, как продвигалось строительство, можно найти здесь.

16 июля глава Краснодара Евгений Первышов проинспектировал ход работ по трамвайной линии. Он рассказал, что строительство идет активно и есть возможность завершить проект раньше запланированного срока.

«Хоть и сроки завершения всех работ по заключённому контракту — март 2022 года, конечно, будем стараться сделать новогодний подарок жителям и пустить первый трамвай до Нового года», — сообщил в своем телеграме Первышов.