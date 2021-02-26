В Краснодаре пообещали построить тротуары вдоль всей трамвайной линии на улице Московской

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Превышов 26 февраля рассказал, что вдоль трамвайной линии на улице Московской сделают тротуары

Напомним, в Краснодаре 16 января стартовало строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. На время ремонта изменилась схема движения общественного и личного транспорта. В феврале рабочие приступили к модернизации сети ливневой канализации, а также начали строить подземный переход на улице Петра Метальникова.

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Утром 26 февраля глава Краснодара Евгений Первышов проверил ход строительства трамвайной ветки. Он рассказал, что специалисты начали проектировать тротуары протяженностью 3 км по обеим сторонам улицы Московской. Их начнут строить в следующем году, когда закончатся работы на трамвайной линии.

Замглавы Краснодара Артем Доронин пояснил, что сейчас на участке от улицы Солнечной до Петра Метальникова нет тротуаров и велодорожек. По его словам, это влияет на развитие пешеходного трафика всего Музыкального микрорайона.

Новые тротуары сделают по обеим сторонам улицы Московской. По нечетной стороне протяженность тротуара составит 1,8 км, ширина — 3 метра, его совместят с велодорожкой. По четной стороне ширина составит 2 метра, протяженность — около 0,7 км, добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

Благоустройство Дороги Музыкальный микрорайон Трамвай

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