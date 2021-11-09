В Сочи задержали активиста за пикет с плакатом «Свободу Навальному»

Активист Давид Абгарян 8 ноября вышел на пикет к зданию администрации Сочи. Туда вызвали полицейских, которые задержали мужчину и доставили его в отдел

Напомним, политик Алексей Навальный после возвращения в Россию был заключен под стражу в начале февраля текущего года. Суд заменил ему условный срок на реальный, назначив 2 года и 8 месяцев колонии. Сейчас он отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.

Против сторонников политика возбуждены уголовные дела, некоторые из них эмигрировали, чтобы избежать наказания, в том числе экс-руководитель Штаба Навального* в Краснодаре.

8 ноября в Сочи задержали местного активиста Давида Абгаряна, который вышел с пикетом к зданию администрации города. В руках он держал плакат «Свободу Навальному». Активиста оставили в ОП «Центральный» и составили против него административный протокол, сообщает «ОВД-Инфо» **.

«Сотрудниками полиции гражданин был доставлен в УВД по городу Сочи. В отношении него собран административный материал по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Материал передан в суд», — сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отметим, что активист сообщил правозащитникам, что не может дозвониться до дежурного прокурора, чтобы зафиксировать нарушение своих прав, а полицейские отказываются его кормить.