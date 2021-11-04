Краснодарский активист вышел на пикет против повышения цен
4 ноября краснодарский активист Сергей Елизаров вышел на пикет к зданию краевой администрации
Активист Сергей Елизаров вышел на пикет против повышения цен к зданию администрации Краснодарского края. В плакате, который Елизаров держал в руках, он выразил возмущение ростом цен на ЖКХ и бензин при сохранении низкого уровня МРОТ, пенсий и зарплат.
Через 5 минут после начала пикета из здания администрации вышел сотрудник и сфотографировал активиста на телефон. Через 30-40 минут приехали двое полицейских и двое казаков, проверили документы и потребовали написать объяснительную.
«Раньше, насколько мне известно, просто документы проверяли и задерживали тех, кто сильно сопротивлялся. Буду надеяться, что впоследствии мне ничего не пропишут и не пришьют», — рассказал Елизаров журналистке Юга.ру.
Сотрудники полиции сказали пикетчику, что объяснительная «пока никуда не пойдет» и разрешили ему стоять дальше.
Активист отметил, что пикетировал впервые, но до этого участвовал в митингах и был наблюдателем на выборах.
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«Прохожие реагировали позитивно: останавливались, читали и фотографировали, кивали, что-то говорили в поддержку. Сам такого не ожидал. Несколько человек в возрасте подходили, рассказывали свои истории, как им тяжело», — поделился Елизаров.
Напомним, в сентябре краснодарские журналистки вышли на одиночные пикеты в поддержку коллег, признанных иноагентами. Также Юга.ру писали, что в мае кубанской активистке дали 6 лет колонии за пикет и оправдание терроризма.