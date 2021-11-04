Краснодарский активист вышел на пикет против повышения цен

Активист Сергей Елизаров вышел на пикет против повышения цен к зданию администрации Краснодарского края. В плакате, который Елизаров держал в руках, он выразил возмущение ростом цен на ЖКХ и бензин при сохранении низкого уровня МРОТ, пенсий и зарплат.

Через 5 минут после начала пикета из здания администрации вышел сотрудник и сфотографировал активиста на телефон. Через 30-40 минут приехали двое полицейских и двое казаков, проверили документы и потребовали написать объяснительную.

«Раньше, насколько мне известно, просто документы проверяли и задерживали тех, кто сильно сопротивлялся. Буду надеяться, что впоследствии мне ничего не пропишут и не пришьют», — рассказал Елизаров журналистке Юга.ру.

Сотрудники полиции сказали пикетчику, что объяснительная «пока никуда не пойдет» и разрешили ему стоять дальше.

Активист отметил, что пикетировал впервые, но до этого участвовал в митингах и был наблюдателем на выборах.