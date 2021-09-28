Против Навального и его команды возбудили еще одно дело. На этот раз за создание экстремистского сообщества

По версии Следственного комитета, команда Навального создала экстремистское сообщество, чтобы подорвать общественную безопасность в России

Напомним, прошлым летом политика Алексея Навального отравили и он впал в кому. Его доставили на лечение в Германию, а по возвращению в Россию политик был задержан. В феврале 2021 года его отправили в колонию во Владимирской области.

В июне Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* и Штабы Навального* признали экстремистскими организациями. Месяц спустя Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды. Чтобы избежать уголовных дел, многие сторонники политика эмигрировали. В том числе экс-руководитель краснодарского штаба.

За время своего существования команда Навального опубликовала несколько расследований, связанных с политиками. Так, ФБК* рассказал о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, а в 2021 о дворцовом комплексе под Геленджиком. По мнению команды, дворец связан с президентом Владимиром Путиным.

28 сентября Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело против Алексея Навального и его сторонников. На этот раз их обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе.

В отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (Создание и руководство экстремистским сообществом).

Любовь Соболь, Геннадий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и Рустем Мулюков обвиняются по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе).