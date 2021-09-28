Против Навального и его команды возбудили еще одно дело. На этот раз за создание экстремистского сообщества

Вся Россия

Распечатать

По версии Следственного комитета, команда Навального создала экстремистское сообщество, чтобы подорвать общественную безопасность в России

Напомним, прошлым летом политика Алексея Навального отравили и он впал в кому. Его доставили на лечение в Германию, а по возвращению в Россию политик был задержан. В феврале 2021 года его отправили в колонию во Владимирской области. 

В июне Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* и Штабы Навального* признали экстремистскими организациями. Месяц спустя Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды. Чтобы избежать уголовных дел, многие сторонники политика эмигрировали. В том числе экс-руководитель краснодарского штаба.

За время своего существования команда Навального опубликовала несколько расследований, связанных с политиками. Так, ФБК* рассказал о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, а в 2021 о дворцовом комплексе под Геленджиком. По мнению команды, дворец связан с президентом Владимиром Путиным. 

28 сентября Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело против Алексея Навального и его сторонников. На этот раз их обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе. 

В отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (Создание и руководство экстремистским сообществом).

Любовь Соболь, Геннадий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и Рустем Мулюков обвиняются по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе). 

Читайте также:

По версии СК, Навальный около 2014 года «с целью подрыва общественной безопасности и дестабилизации обстановки в регионах», создал экстремистское сообщество ФБК*. С 2014 по 2021 год руководители и участники сообщества проводили несогласованные митинги по всей России, призывали к «террористической деятельности» и совершали «противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина».

Для финансирования экстремистского сообщества Навальный учредил восемь некоммерческих организаций. Для пропаганды использовал сайты ФБК*, Штаба Навального*, канал на Youtube и социальные сети.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК России. 

*ФБК был признан иноагентом 09.10.2019 г., а 09.06.2021 г. ФБК и организацию «Общественного движения «Штабы Навального» признали экстремистскими 

Алексей Навальный политика Следственный комитет Экстремизм

Новости

В Краснодаре закроют проезд по улице Пашковской
В порту Темрюка произошел разлив нефти из судна
В Краснодаре семь троллейбусов будут раньше уходить в депо
В Краснодаре пройдет бесплатный Фестиваль уличного кино
Против Навального и его команды возбудили еще одно дело. На этот раз за создание экстремистского сообщества
В Крыму тигр откусил палец годовалому ребёнку

Лента новостей

«Голый», «Красавец», «Старик»
Сегодня, 09:59
«Голый», «Красавец», «Старик»
Как выглядят и где находятся самые старые деревья Краснодара?
С днем рождения, парк «Краснодар»!
Сегодня, 22:11
С днем рождения, парк «Краснодар»!
Поздравляем в стихах и картинках
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
24 сентября, 13:59
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?

Реклама на портале