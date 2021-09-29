«Медиазону» и еще 22 человека включили в список иноагентов. Рассказываем, кто туда попал

Минюст 29 сентября внес в список иноагентов «Медиазону», её основателей и политических оппозиционеров

Напомним, 15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, которые позволяют признать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В декабре в реестр включили девять СМИ. Спустя три года в список стали добавлять отдельных журналистов и правозащитников. С весны 2022 года реестр пополняется регулярно. В апреле в него попали «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ», в мае — интернет-портал VTimes, в июле — издание The Insider, а еще 13 человек. В августе ряды пополнили телеканал «Дождь», сайт «Важные истории» и семь человек. В сентябре Минюст впервые включил в реестр ООО, которые по требованию закона были обязаны учредить российские журналисты-иноагенты.

29 сентября в список иноагентов включили «Медиазону», её издателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова, ООО «ЗП» (юрлицо «Медиазоны») и ООО «Зону Права». Кроме того, в список попали 16 участников движения «Голос» (признано иноагентом), эксперт Совета Европы, бывший член Научно-экспертного совета при ЦИК, эксперт Комитета гражданских инициатив, «Зона права», «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и «Центр гендерных исследований» в Иваново. «ОВД-Инфо» включили в другой реестр иноагентов. В него вносят незарегистрированные общественные объединения. Ранее в этом списке было только движение «Голос». Редакция «ОВД-Инфо» заявила, что будет оспаривать решение о признании иноагентом: «У нас мало надежд на быструю победу в российских судах, но мы верим, что рано или поздно справедливость восторжествует в Европейском суде по правам человека».