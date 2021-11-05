В Ставропольском крае активиста оштрафовали за символику канала «Навальный Live»

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального* в июне 2021 год признали экстремистскими организациями. Затем Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды. Сам политик с февраля находится в колонии.

А перед осенними выборами в Госдуму в Ростове, например, были арестованы двое журналистов за фото с логотипом «Умного голосования» в соцсетях. Суд и силовики сочли это пропагандой экстремистской символики.

Против сторонников Навального были возбуждены уголовные дела, некоторым пришлось эмигрировать из России, в том числе экс-руководителю краснодарского штаба.

В ноябре стало известно об очередном факте преследования сторонников Навального. Так, на сайте Георгиевского городского суда Ставропольского края опубликовали решение по административному делу против активиста Самвела Аристакесяна. На документ 5 ноября обратил внимание портал «Кавказ. Реалии» **.

29 сентября суд признал Аристакесяна виновным по ч. 1 ст. 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и назначил мужчине максимальный штраф. Его сумма в постановлении не указывается, но по данной статье максимальный размер штрафа составляет 2 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, активист опубликовал на странице в инстаграме символику канала «Навальный Live», «которая по степени смешения схожа с символикой экстремистской организации. На данном канале некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан», «Штаб Навального» осуществляют свою деятельность и неоднократно, систематически совершали действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности, как самостоятельно, так и через свои структурные подразделения», говорится в постановлении суда.

30 июля Роскомнадзор потребовал заблокировать YouTube-канал «Навальный Live» из-за нарушения закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Любовь Соболь назвала требование незаконным.

«Согласно федеральному законодательству, признать экстремистскими или какими-то незаконными можно лишь отдельные материалы, но никак не целые ресурсы»,— заявила Соболь.

Обжаловать в суде решение о блокировке не удалось, — 11 октября Тверской суд Москвы отклонил иск Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Сейчас канал доступен для интернет-пользователей, на него подписано 2,44 млн человек.

В итоге мужчина свою вину признал, а пост удалил. На суде он попросил назначить ему минимальное наказание, — Аристакесян безработный вдовец и воспитывает сам двух детей.