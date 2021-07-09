В Краснодаре снесут аттракционы в парке «Солнечный остров»

Арбитражный суд Краснодарского края обязал владельца аттракционов в «Солнечном острове» снести их и освободить участок

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев в 2017 года заявил, что к парку «Солнечный остров» присоединят 200 га территории Большого острова — тоже окруженного озером Старая Кубань. Через год власти Краснодара рассказали, что на территории парка сосредоточено немало проблем: многие участки находятся в частной собственности или в аренде. В 2019 году мэрия Краснодара начала судебные тяжбы за возвращение земель под «Сафари-парком» на «Солнечном острове» муниципалитету.

Дело в том, что участок земли под «Сафари-парком» с 1988 года считался особо охраняемой природной территорией. В 2011 году оказался в частной собственности, а позже его перепродали собственнику «Сафари-парка» в 340 раз дешевле ее стоимости.

В 2020 году владелец «Сафари-парка» без суда вернул земли муниципалитету при условии, что зоопарк продолжит работу на правах аренды участка. После этого мэрия решила привести в порядок «Солнечный остров» и избавить парк от ларьков и кафе.

Так, в феврале 2021 года в парке демонтировали 89 построек, а в марте представили новую концепцию «Солнечного острова». В парке хотят построить теннисный корт, футбольное поле, волейбольную и спортивную площадки, пункты велопроката и закольцованную велотрассу.

6 июля арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации о сносе 11 мобильных аттракционов и киоска-кассы на территории парка, которые установило ООО «Санрайз», сообщила «Деловая газета.Юг». По информации издания, компания в 2007 году заключила договор о субаренде двух земельных участков площадью 6,37 тыс. кв. метров и 9,44 тыс. кв. метров. В 2019 году Арбитражный суд Кубани признал договоры недействительным, потому что земли относятся к территорией общего пользования. После этого муниципалитет обратился в суд, чтобы компанию освободила территорию.