Земли краснодарского «Сафари-парка» вернут городу

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что власти Краснодара через суд хотят вернуть городу участок земли под зоопарком в «Солнечном острове». Дело в том, что с 1988 года парк «Солнечный остров» (ранее — парк 40-летия Октября) — это особо охраняемая природная территория, которая не может быть в частной собственности.

В 2011 году суд признал право собственности двух частных лиц на участок площадью 89,6 тыс. кв. метров. Через год это решение отменили, однако за это время владельцы успели перепродать землю нынешнему владельцу «Сафари-парка».