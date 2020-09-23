Земли краснодарского «Сафари-парка» вернут городу
Владелец краснодарского «Сафари-парка» решил без суда вернуть земли в собственность муниципалитета
Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что власти Краснодара через суд хотят вернуть городу участок земли под зоопарком в «Солнечном острове». Дело в том, что с 1988 года парк «Солнечный остров» (ранее — парк 40-летия Октября) — это особо охраняемая природная территория, которая не может быть в частной собственности.
В 2011 году суд признал право собственности двух частных лиц на участок площадью 89,6 тыс. кв. метров. Через год это решение отменили, однако за это время владельцы успели перепродать землю нынешнему владельцу «Сафари-парка».
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В пресс-службе администрации Краснодара 22 сентября рассказали, что собственник «Сафари-парка» предложил администрации города прекратить судебные разбирательства и заключить мировое соглашение. Предприниматель готов вернуть муниципалитету право собственности на земельные участки при условии, что зоопарк сможет продолжить работу.
«От собственника "Сафари-парка" поступило заявление о заключении мирового соглашения: он желает вернуть право собственности городу, но оставить возможность эксплуатации "Сафари-парка" на арендованной территории. Мы пойдем на это соглашение, земля должна вернуться обратно в муниципалитет, она принадлежит всем жителям Краснодара, право собственности должно быть муниципальным», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.
Мэр уточнил, что зоопарк востребован среди жителей и гостей города, поэтому администрация Краснодара готова сотрудничать с владельцем зоопарка на условиях договора аренды — «Сафари-парк» будет работать.
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