Атака БПЛА на Ростов: супруги погибли, подросток в тяжелом состоянии, город тушит пожары

В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону погибли два человека, разрушены дома и предприятия

Еще пять человек получили ранения, двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, четверых госпитализировали.

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил , что ночью регион подвергся атаке БПЛА. В результате ударов погибли два человека — супруги.

Погиб человек, нет электричества и задержаны поезда:

Разрушения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на территории предприятия, в складских помещениях и нескольких частных домах. Также загорелись автомобили.

Повреждено остекление в частных домах, а также на верхних этажах многоэтажки и в одном из социальных учреждений. Информация о полном масштабе разрушений и количестве пострадавших объектов продолжает уточняться. На месте работают оперативные службы.

Наопмним, 25 июля Ростовская область подверглась атаке БПЛА — пострадали жители и инфраструктура.