Атака БПЛА на Ростов: супруги погибли, подросток в тяжелом состоянии, город тушит пожары

Ростовская область

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону погибли два человека, разрушены дома и предприятия

27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. В результате ударов погибли два человека — супруги.

Еще пять человек получили ранения, двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, четверых госпитализировали.

Погиб человек, нет электричества и задержаны поезда:

Разрушения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на территории предприятия, в складских помещениях и нескольких частных домах. Также загорелись автомобили.

Повреждено остекление в частных домах, а также на верхних этажах многоэтажки и в одном из социальных учреждений. Информация о полном масштабе разрушений и количестве пострадавших объектов продолжает уточняться. На месте работают оперативные службы.

Наопмним, 25 июля Ростовская область подверглась атаке БПЛА — пострадали жители и инфраструктура.

Как писали Юга.ру, 25 июля на Ростовскую область обрушилась непогода. Из-за ливня затопило улицы, а ветер повалил деревья. В регионе ввели режим ЧС.

Пожары Происшествия Ростов-на-Дону Ростовская область СВО смерть

Новости

Новороссийцу назначили крупный штраф за оскорбление Путина в интернете
В Краснодаре еще одного 19-летнего жителя оштрафуют за съемку последствий атаки БПЛА
Прокуратура требует взыскать с бывшего замначальника транспортной полиции по ЮФО 90 млн рублей
Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область увеличилось до восьми
В Сочи водитель с шестью детьми в машине превысил скорость и врезался в тоннель: погибли пять человек
В Анапе ввели запрет на купание, а в Сочи объявили штормовое предупреждение

Лента новостей

Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев завоевал премию имени Льва Яшина
Вчера, 12:45
Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев завоевал премию имени Льва Яшина
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
23 июля, 17:05
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
История длиной 90 лет и разговор с премьером Большого театра Владиславом Лантратовым
Стеклянный купол и море цветов
Сегодня, 08:36
Стеклянный купол и море цветов
В парке «Краснодар» открылось необычное кафе, похожее на оранжерею

Реклама на сайте