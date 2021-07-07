Краснодарская активистка и сторонница Навального Анастасия Панченко эмигрировала за границу

7 июля стало известно, что экс-координаторка штаба Навального* в Краснодаре Анастасия Панченко эмигрировала за границу

*Организация «Общественное движение «Штабы Навального» признана экстремистской 09.06.2021 г. Организация была распущена 26.04.2021 г. Напомним, в апреле прокуратура потребовала признать «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) (обе организации признаны в РФ иноагентами), а также штабы Алексея Навального экстремистскими организациями, а до решения суда — приостановить деятельность штабов. 26 апреля все штабы Навального объявили о закрытии. Координаторка штаба в Краснодаре Анастасия Панченко объясняла решение угрозой уголовных дел. 9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.

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7 июля Би-би-си опубликовала статью о том, чем сейчас занимаются бывшие сотрудники Навального и как складывается их жизнь. Оказалось, что Анастасия Панченко вместе с молодым человеком и двумя котами находится за границей. В беседе с журналистом портала Юга.ру Панченко сообщила, что уехала около двух месяцев назад. Переезд с родственниками обсуждался недолго, молодой человек во всем ее поддерживает, а кошки нормально перенесли дорогу. «Обсуждали недолго, это не переезд на всю жизнь, а просто по сути отпуск. В целях безопасности я не хочу и не могу говорить, где сейчас нахожусь. После всех судов я решила передохнуть, и с новыми силами буду продолжать борьбу с «Единой Россией» и агитировать за «Умное голосование», — объяснила девушка.

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