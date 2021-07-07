Краснодарская активистка и сторонница Навального Анастасия Панченко эмигрировала за границу
7 июля стало известно, что экс-координаторка штаба Навального* в Краснодаре Анастасия Панченко эмигрировала за границу
*Организация «Общественное движение «Штабы Навального» признана экстремистской 09.06.2021 г. Организация была распущена 26.04.2021 г.
Напомним, в апреле прокуратура потребовала признать «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) (обе организации признаны в РФ иноагентами), а также штабы Алексея Навального экстремистскими организациями, а до решения суда — приостановить деятельность штабов.
26 апреля все штабы Навального объявили о закрытии. Координаторка штаба в Краснодаре Анастасия Панченко объясняла решение угрозой уголовных дел. 9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
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7 июля Би-би-си опубликовала статью о том, чем сейчас занимаются бывшие сотрудники Навального и как складывается их жизнь. Оказалось, что Анастасия Панченко вместе с молодым человеком и двумя котами находится за границей.
В беседе с журналистом портала Юга.ру Панченко сообщила, что уехала около двух месяцев назад. Переезд с родственниками обсуждался недолго, молодой человек во всем ее поддерживает, а кошки нормально перенесли дорогу.
«Обсуждали недолго, это не переезд на всю жизнь, а просто по сути отпуск. В целях безопасности я не хочу и не могу говорить, где сейчас нахожусь. После всех судов я решила передохнуть, и с новыми силами буду продолжать борьбу с «Единой Россией» и агитировать за «Умное голосование», — объяснила девушка.
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Как писали Юга.ру, 21 января, за два дня до несогласованной акции протеста в Краснодаре, Анастасию Панченко задержали и арестовали на 10 суток. 27 февраля, в день акции памяти Бориса Немцова, девушку задержали за организацию и призывы к митингу.
В конце марта ее оштрафовали на 50 тыс. рублей за сторис с целующимися девушками. 14 апреля Панченко вместе со съемочной группой задержали на выезде из Краснодара и проверили на наркотики. На следующий день в Геленджике девушка сообщила в полицию о преследовании, но ее снова задержали.