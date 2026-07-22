В Краснодаре искусствовед расскажет о мозаике, украшающей фарфоровый завод «Чайка»
В Краснодаре состоится лекция, посвященная мозаичным панно фарфоро-фаянсового завода
Телеграм-канал «Наследие фарфора Кубани» анонсировал на 23 июля лекцию о мозаичных произведениях на территории фарфоро-фаянсового завода «Чайка» в Краснодаре.
Искусствовед Алексей Угольников расскажет о масштабных панно, созданных для оформления предприятия. Во многих из них отражена эстетика советского модернизма — экспериментальная работа с формой и материалом, декоративность, стилизация при сохранении сюжета.
На встрече гости узнают о единственном в Краснодаре полихромном керамическом панно «Спорт и здоровье». Также лектор расскажет о бомзе — глазурованной плитке, которой оформляли многие объекты на территории «Чайки». Использовать ее в оформлении зданий предложил кубанский художник Николай Турков.
Чайка, которая еще в полете:
Отметим, что лекция состоится в рамках экспедиции по изучению фарфоро-фаянсового завода, которая проходит с 20 по 31 июля. В ее рамках молодые участники исследуют территорию «Чайки».
Встреча пройдет 23 июля в 17:00 в Краснодарском выставочном зале. Участие бесплатное.
В 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды.
В 2019 году производство в Краснодаре закрыли, а завод переехал в поселок Дружный в Белореченском районе.
Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года в Краснодаре на месте завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей.