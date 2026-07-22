В Краснодаре искусствовед расскажет о мозаике, украшающей фарфоровый завод «Чайка»

Телеграм-канал «Наследие фарфора Кубани» анонсировал на 23 июля лекцию о мозаичных произведениях на территории фарфоро-фаянсового завода «Чайка» в Краснодаре.

Искусствовед Алексей Угольников расскажет о масштабных панно, созданных для оформления предприятия. Во многих из них отражена эстетика советского модернизма — экспериментальная работа с формой и материалом, декоративность, стилизация при сохранении сюжета.

На встрече гости узнают о единственном в Краснодаре полихромном керамическом панно «Спорт и здоровье». Также лектор расскажет о бомзе — глазурованной плитке, которой оформляли многие объекты на территории «Чайки». Использовать ее в оформлении зданий предложил кубанский художник Николай Турков.