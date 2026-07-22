Краснодар отбил атаку дронов: под удар попали дома, гаражный кооператив и склад Wildberries
Обломки БПЛА упали в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара
22 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью кубанская столица подверглась атаке БПЛА. Силы ПВО отразили удар, однако падения обломков привели к повреждениям инфраструктуры.
В Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление квартиры в многоэтажном доме. Никто из жильцов не пострадал.
В Карасунском округе обломки беспилотника попали в территорию гаражного кооператива. Там возник пожар, который в настоящее время тушат. По предварительным данным, жертв и раненых нет.
Серьезные последствия зафиксировали в результате удара по логистическому комплексу Wildberries, на объекте произошло возгорание. Пострадали три человека — их госпитализировали.
Глава компании Татьяна Ким подтвердила информацию о пожаре на складе в Краснодаре. По ее данным, дроны атакова также комплекс в Невинномысске.
Напомним, ночью 18 июля атаке беспилотников подверглись склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. По оценкам экспертов, ущерб превышает 20 млрд рублей.
Сочинский бренд «Краснополянская косметика» понес серьезные потери — уничтожено товаров на 11 млн рублей.
Как писали Юга.ру, 21 июля в Сочи обломки БПЛА рухнули на территорию храма, пострадал ребенок.