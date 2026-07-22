Краснодар отбил атаку дронов: под удар попали дома, гаражный кооператив и склад Wildberries

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Обломки БПЛА упали в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара

22 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью кубанская столица подверглась атаке БПЛА. Силы ПВО отразили удар, однако падения обломков привели к повреждениям инфраструктуры.

В Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление квартиры в многоэтажном доме. Никто из жильцов не пострадал.

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В Карасунском округе обломки беспилотника попали в территорию гаражного кооператива. Там возник пожар, который в настоящее время тушат. По предварительным данным, жертв и раненых нет.

Серьезные последствия зафиксировали в результате удара по логистическому комплексу Wildberries, на объекте произошло возгорание. Пострадали три человека — их госпитализировали.

Глава компании Татьяна Ким подтвердила информацию о пожаре на складе в Краснодаре. По ее данным, дроны атакова также комплекс в Невинномысске.

Напомним, ночью 18 июля атаке беспилотников подверглись склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. По оценкам экспертов, ущерб превышает 20 млрд рублей.

Сочинский бренд «Краснополянская косметика» понес серьезные потери — уничтожено товаров на 11 млн рублей.

Как писали Юга.ру, 21 июля в Сочи обломки БПЛА рухнули на территорию храма, пострадал ребенок.

Краснодар Пожары Происшествия СВО

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